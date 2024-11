Kế hoạch đầu tư 100 triệu USD của Apple để được bán iPhone tại Indonesia?

Bộ Công nghiệp Indonesia đang đánh giá đề xuất đầu tư lớn từ Apple Inc, được coi là nỗ lực mới nhất của công ty nhằm được “bật đèn xanh” để bán các mẫu iPhone mới nhất tại Indonesia. Điện thoại iPhone 16 hiện bị cấm bán tại Indonesia vì không tuân thủ quy định các sản phẩm phải đáp ứng ngưỡng 40% thành phần linh kiện sản xuất tại địa phương. Theo Bộ Công nghiệp Indonesia, Apple đã đệ trình một kế hoạch rót 100 triệu USD vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này để xây dựng một trung tâm phát triển và một học viện phát triển cũng như bắt đầu sản xuất các thành phần lưới cho tai nghe AirPods Max bắt đầu từ tháng 7 năm 2025. Khoản đầu tư này sẽ phù hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm tích hợp các ngành công nghiệp địa phương vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đánh dấu mức tăng đầu tư lớn so với đề xuất 10 triệu đô la Mỹ được đưa ra vào đầu tháng này để xây dựng một nhà máy sản xuất phụ kiện tại Bandung, Tây Java. Người phát ngôn của Bộ Công nghiệp Febri Hendri Antoni Arif cho biết Bộ đang đánh giá xem đề xuất đầu tư 100 triệu USD có công bằng với Indonesia hay không, không chỉ so với các khoản đầu tư của Apple ở các quốc gia khác mà còn so với các nhà sản xuất điện thoại thông minh trong nước hiện có. Bộ sẽ đàm phán cẩn thận vì không muốn tạo ấn tượng rằng họ đang "trải thảm đỏ" chỉ để đảm bảo khoản đầu tư của Apple. Apple đang đưa ra kế hoạch đầu tư lớn để có thể được bán sản phẩm tại Indonesia- Ảnh minh họa Reuters Việc buôn bán điện thoại iPhone 16 tại Indonesia vẫn là bất hợp pháp và 11.000 điện thoại mới được đưa vào nước này trong năm nay bằng con đường xách tay. Để đáp ứng yêu cầu linh kiện trong nước tối thiểu, các công ty có thể tuân thủ bằng cách sản xuất thiết bị của họ hoặc phát triển chương trình cơ sở trong nước hoặc đầu tư vào đổi mới sáng tạo tại địa phương. Apple đã xây dựng 3 Học viện ở Indonesia và đã công bố kế hoạch xây dựng học viện thứ 4 tại Bali. Theo Bộ Công nghiệp Indonesia, doanh số bán iPhone tại Indonesia dẫn đầu Đông Nam Á vào năm ngoái, với 2,61 triệu chiếc được bán ra và doanh thu ước tính là 30 nghìn tỷ Rp. Việt Nam ghi nhận doanh số bán ra là 1,43 triệu chiếc. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu cân bằng giữa việc tích hợp các ngành công nghiệp địa phương vào chuỗi giá trị toàn cầu và duy trì môi trường kinh doanh cạnh tranh, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng tính nhất quán của quy định cũng rất quan trọng để duy trì niềm tin của nhà đầu tư. Chính phủ Indonesia cũng nên tập trung vào việc cải thiện khả năng cạnh tranh, đặc biệt là thông qua lao động có tay nghề, năng lượng sạch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn.