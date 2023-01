Kế hoạch cho giây phút vẹn toàn ngày giáp Tết

Nhưng rồi, khi chúng ta trưởng thành, cùng với Tết là bao nỗi lo toan, nào con cái, nào sắm sanh, nào tiền nong, nào quê hương nội ngoại... Có lần không kìm được, tôi mệt mỏi thốt lên: "Con chán Tết". Nhìn sang ánh mắt buồn buồn của bố, gương mặt thoáng sững đi của mẹ, là tôi biết tôi đã lỡ lời.

Tết nhiều thứ phải lo, nhưng Tết là sum vầy, là người đi làm ăn xa cả năm mới về, là sức khỏe mẹ cha, là thăm hỏi người thân, bạn bè, làng xóm, là nụ cười trên môi, là chúc tụng an lành, là bỏ qua mọi buồn phiền năm cũ, cởi bỏ những khúc mắc trong lòng, hướng tới một năm mới luôn bình yên, no ấm và gắn kết. Cho nên đừng vội than chán Tết, bố mẹ đợi ngày này để con cháu sum vầy, nghe ta nói chán, bố mẹ sẽ buồn biết bao nhiêu.

Giống như ngày còn thơ bé mong tiếng trống tan trường để được chạy thục mạng về nhà ăn cơm. Giờ lớn lên lại mong tiếng pháo giao thừa báo hiệu một năm mới đang dần sang.

Mấy năm trở lại đây, tôi dành ngày cuối năm cho sự thảnh thơi.