Kẻ chọc nhiều lốp xe ở Linh Đàm sa lưới thế nào?

Ngày 19/4, sau 7 ngày điều tra liên tục, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ được kẻ chọc thủng lốp 10 ô tô đỗ ở vỉa hè hồ Linh Đàm về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Danh tính kẻ này là Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai), nhân viên bãi xe HH Linh Đàm, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lan.

Theo đại diện Công an quận Hoàng Mai, dù thiệt hại, hậu quả vụ việc không lớn nhưng hành vi đối tượng gây ra rất manh động, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng điều tra phải trong thời gian nhanh nhất, truy xét, bắt giữ bằng được kẻ phạm tội.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan điều tra tiếp nhận và ghi lời khai của 12 công dân có xe bị chọc thủng lốp, tổng trị giá thiệt hại khoảng hơn 25 triệu đồng.