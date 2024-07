Kẻ bắn cô gái sau tiệc sinh nhật khai 'không nghĩ đạn bi có thể gây tử vong'

"Bị can hỏi Quang 'có phải nhóm mâu thuẫn đây không?' Quang bảo 'chắc đúng rồi' và bảo gọi xuống nói chuyện. Khi bị can hạ cửa kính xuống thì nhóm kia bỏ chạy nên bị can lái xe đuổi theo", Sáng kể.

Sáng khai, 2 xe máy nhóm đối thủ đi vào ngõ 264 Ngọc Thụy, gặp đường cụt nên quay xe ngược lại để tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, Sáng rút khẩu súng, chĩa vào nhóm đối thủ từ cửa kính lái và bóp cò.

"Bắn xong, bị can vẫn thấy họ bỏ chạy và không biết mình bắn trúng ai. Sau khi về nhà, bị can biết bắn trúng chị H. nên hoảng sợ, vứt súng xuống sông, cất giấu xe rồi bỏ trốn", Sáng khai.