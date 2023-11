Katy Perry thừa nhận hạn chế tiệc tùng sau khi lên chức mẹ.

Hồi tháng 9 vừa qua, Katy Perry gây chú ý khi ký một thỏa thuận bán bản quyền 5 album phòng thu của mình cho Litmus Music với giá 225 triệu USD. Đây là những album được nữ ca sĩ phát hành từ năm 2008 đến năm 2020, bao gồm Teenage Dream, One of the Boys, PRISM, Witness và Smile. Thông tin này khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Hiện nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về lí do khiến cô quyết định bán bản quyền loạt album đình đám của mình