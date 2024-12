Karik lặp lại sai lầm ở Rap Việt

Trong 2 thí sinh của Karik vào chung kết Rap Việt mùa 4, Manbo được kỳ vọng nhiều nhất. Dù vậy tiết mục mới đây của Manbo cho thấy cửa vô địch của nam rapper đã rất hẹp. Đó là nhận định của nhiều khán giả sau khi xem tất cả tiết mục ở đêm một, chung kết Rap Việt mùa 4. Manbo đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé vớt vào chung kết. Nam rapper nhận kỳ vọng rất nhiều nhưng màn trình diễn chưa khiến khán giả thỏa mãn. Khi đặt lên bàn cân giữa những tiết mục đang cạnh tranh trực tiếp cho chung kết, rõ ràng Manbo đang lép vế. Bốn năm trước, Karik cũng từng mắc sai lầm với GDucky. Trước chung kết Rap Việt mùa một, GDucky gần như "một mình một ngựa" tiến tới chức vô địch. Song, nước đi khó hiểu từ GDucky và chính Karik biến tiết mục của nam rapper trầm xuống một cách khó hiểu ở chung kết, để rồi "Vịt vàng" bị đối thủ vượt lên.

Robber và Gill đang cạnh tranh ngôi vương. Karik rơi nước mắt Từ đầu Rap Việt mùa 4, Manbo gây ấn tượng khi triển khai các tiết mục theo Type beat (màu sắc rap) hệ "chiến". Đến chung kết, thành viên tổ đội Gerdnang tự ghì mình xuống, chọn Story telling (kể chuyện), trên con beat dễ chịu, dễ nghe và nhận sự hỗ trợ của Phạm Anh Duy trong vai trò hát hook. Tổng thể tiết mục Trách nhiệm có yếu tố cảm xúc, giúp Manbo thoải mái nhất khi không cần phải "gồng" lên và trút hết tâm tư. Cách dẫn dắt câu chuyện của Manbo khiến Karik rơi nước mắt vì xúc động. Với đánh giá từ số đông khán giả, đây là bài nhạc hay, có thể nghe đi nghe lại để nghiền ngẫm. Thế nhưng, đây là trận chiến của chung kết Rap Việt, nơi để thí sinh đọ trình với nhau. Với một rapper phải cần đến nón vàng để vào chung kết như Manbo, anh càng phải "lột xác" và cho khán giả thấy sức nặng ở bài thi để đảo ngược cuộc đua với những đối thủ đã đi trước anh nhiều bước. Lựa chọn của Manbo là cấu trúc verse - hook xếp xen kẽ, không có tính đột phá về bố cục, concept hay những đoạn chuyển gây bất ngờ cho người nghe. Bản rap này thiếu những cao trào để tạo điểm nhấn. Đoạn hook của Anh Duy thực hiện tròn trịa, bắt tai, nhưng đặt vào bối cảnh Manbo đang là thí sinh đi thi, Anh Duy hát hay đến đâu cũng chỉ là sự bổ trợ. Với màu sắc gần giống Manbo, ứng viên vô địch Gill khiến khán giả bất ngờ khi mang đến chung kết bài thi trái ngược dự đoán. Không phải gangz, trap hay flexing (khoe mẽ), Gill cũng chọn Story telling để trút tâm sự về người thân. So với Manbo, bài thi của Gill có đầu tư chỉn chu. Nam rapper xếp bố cục đẩy dần tiết tấu đến cao trào ở hook cuối. Sự kết hợp giữa Gill và Captain - cựu thí sinh Rap Việt mùa 3 - có sự hòa quyện, nâng đỡ nhau ở cả giọng hát và trình diễn sân khấu. Gill đã hoàn thành bài thi trọn vẹn nhưng khán giả chờ đợi nhiều hơn ở một trong 2 rapper mạnh nhất tại Rap Việt mùa 4. Trong cuộc chiến tay đôi giữa Gill và Robber, màn trình diễn của Robber ở chung kết đang tạm thời bứt lên.

Chất hip hop mãnh liệt đang giúp Robber có chỗ đứng khác biệt. Robber chạm một tay vào ngôi quán quân Trong 7 tiết mục ở chung kết một Rap Việt, bài thi All day của Robber đang hút lượt nghe vượt trội. Đó là thứ phản ánh rõ nhất cục diện cuộc cạnh tranh ở chung kết Rap Việt. Đi sâu vào góc độ chuyên môn và chất lượng bài thi, Robber cũng cho thấy khác biệt so với đối thủ. Trái ngược một Manbo nhập cuộc tưng bừng và kết thúc nhẹ nhàng, Robber khởi đầu cuộc chơi bằng sự mềm mại trái ngược hoàn toàn thương hiệu của rapper này. Đến chung kết, Robber mới bung hết sức, bằng những phẩm chất tốt nhất của một thuyền trưởng tổ đội rap danh tiếng Hustlang. Cái chất của một rapper tạo ra bản hit Slatt On được Robber mang lên sân khấu chung kết Rap Việt. Bài thi có sự pha trộn giữa Trap, Melodic, với con beat rất nặng về bass và trống để cân đối chất giọng trầm, khàn của Robber. Khác biệt lớn nhất giữa Robber so với phần còn lại ở chung kết là bố cục bài thi 4 lần xoay chuyển flow, liên tục dẫn dắt cảm xúc người nghe. Nam rapper vẫn mạnh trong khả năng viết ca từ, chơi vần. Còn chất giọng của Robber đã là chất riêng không đụng hàng, luôn chiếm ưu thế để khiến khán giả dễ nhớ chỉ sau lần nghe đầu tiên. Trước khi tham gia Rap Việt, Robber đã có lượng fan hùng hậu trong cộng đồng rap. Nam rapper hiện diện trong sản phẩm duy nhất của Rap Việt chạm đến top 1 trending là Qua từng khung hình. Tiết mục ở vòng bứt phá của Robber gây chú ý, cho đến bùng nổ ở chung kết. Sự ủng hộ từ khán giả đang dọn đường cho Robber giành ngôi quán quân Rap Việt, khi chiếm đến 60% cơ hội chiến thắng. Về góc độ chuyên môn, bài thi chung kết của Robber cũng khiến khán giả trường quay, các HLV, giám khảo và giám khảo khách mời hứng thú nhất, dành nhiều lời có cánh nhất. Trước mắt các thí sinh còn trận chiến ở chung kết 2. Mỗi rapper sẽ kết hợp cùng HLV của mình hoặc giám khảo để trình diễn tiết mục cuối tại chung kết Rap Việt mùa 4. Bất ngờ còn ở phía trước nhưng với tình hình hiện tại, cơ hội cho Robber đã rõ ràng, xếp ngay sau là Gill. Theo Tiền Phong