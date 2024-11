Karik chấn chỉnh thí sinh hot nhất Rap Việt

Karik nói lên tiếng lòng của nhiều khán giả khi nhận định nữ thí sinh Shayda đang hát quá nhiều ở Rap Việt mùa 4. Sau cuộc đấu giữa YP và Shayda, Karik có hành động tương tự dàn HLV và giám khảo là bỏ phiếu cho Shayda đi tiếp. Dù vậy, Karik thẳng thắn góp ý Shayda phải cho thấy khả năng rap thuần nhiều hơn, nếu có cơ hội đi tiếp ở Rap Việt, thay vì một tiết mục chiếm chủ đạo là phần hát. Từ đầu Rap Việt mùa 4, Shayda là thí sinh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nữ rapper được Suboi chấm từ vòng casting với đặc quyền "lựa chọn đầu tiên" (first choice). Tuy nhiên, màn trình diễn của Shayda ở vòng Chinh phục đa phần chỉ là hát. Từ vết xe đổ của Quang Anh Rhyder ở mùa 3, Shayda bị khán giả, đặc biệt là các rap fan chỉ trích.

Shayda (phải) thắng YP vòng đối đầu Nhạy cảm Từ Rap Việt mùa 3, khán giả đặc biệt nhạy cảm với những rapper lạm dụng giọng hát. Năm ngoái, Rhyder gần như chỉ hát nhưng vẫn được HLV Andree Right Hand bao bọc để đi một mạch đến chung kết Rap Việt. Andree giải thích Rhyder dùng chất liệu Rn'B, có yếu tố của Melodic rap. Song, khán giả giờ phân biệt dễ dàng và tách biệt đâu là hát và rap. Tiết mục của Shayda ở vòng Chinh phục Rap Việt mùa 4 là sự tiếp nối cho đề tài gây tranh cãi ở giới rap. Việc Shayda hát quá nhiều nhưng vẫn được các HLV lựa chọn khiến khán giả tranh luận. Càng ngạc nhiên khi đây là thí sinh khiến Suboi sử dụng đặc quyền duy nhất, là chủ động "đặt chỗ" thí sinh ngay từ vòng casting. Đến vòng 2 của Rap Việt mùa 4, Shayda trở lại sân khấu trong cuộc đấu JP. Màn trình diễn của nữ rapper về tổng thể là bản nhạc catchy, phát huy được thế mạnh giọng hát và tư duy viết giai điệu. Song, Shayda lặp lại vấn đề hát quá nhiều. Cô chỉ rap một đoạn ngắn, không đủ để đánh bật flow, delivery và thái độ của một rapper thực thụ trong màn trình diễn. Sau vòng Chinh phục, Shayda gánh trên vai áp lực nặng nhất trong dàn thí sinh của Suboi. Trên bàn cân so sánh giữa 4 rapper nhận đặc quyền "first choice) bên cạnh 7dnight, Gill và Manbo, Shayda bị đánh giá thấp nhất về kỹ năng và tiếng tăm trong giới. Trên lý thuyết, Shayda phải là át chủ bài của đội Suboi cho những vòng tiếp theo. Song, thực tế là Shayda chưa chứng minh được nhiều. Lời chia sẻ của Karik ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp. Sự tiêu cực nhắm vào Shayda đã lên tới đỉnh điểm và nếu không cân đối chuyện hát - rap, nữ rapper sẽ thật sự đi vào vết xe đổ của Rhyder.

Suboi và dàn thí sinh đi tiếp. Đội Suboi lép vế Kết thúc tập đối đầu, dàn thí sinh giành quyền đi tiếp của Suboi là Willistic, Shayda, Dacia và Saabirose. Queen B được Karik cứu bằng nón vàng. Trước đó, Suboi quăng nón để giật Coldzy từ đội Karik. Lực lượng trong tay Suboi bị đánh giá thấp hơn 3 đội còn lại từ khi vòng Chinh phục kết thúc. Thậm chí, Suboi chỉ chọn về 7 thí sinh, không đủ để sắp xếp các cặp đấu nên phải chọn thêm Gnob - người không được chọn ở vòng đầu. Những thí sinh chiến thắng trong cặp đấu của đội Suboi không gây bất ngờ. Nhìn vào màn thể hiện của mặt bằng thí sinh từ đầu chương trình, khán giả đã có câu trả lời về việc Shayda có thật sự là thí sinh mạnh nhất đội Suboi hay không. Thay vì Shayda, Saabirose mới là nhân tố tốt nhất mà Suboi giật về tay ở Rap Việt mùa này. Cuộc đấu giữa Saabirose và Queen B tạo được nhiều dấu ấn và cảm xúc nhất ở tập Đối đầu đội Suboi. Saabirose từ vòng Chinh phục, đến vòng 2 thể hiện phẩm chất của nữ rapper tương đối toàn diện, có điểm mạnh nhất là chất giọng. Trong khi đó, Queen B đã nhẵn mặt trong giới, từ lâu được nhìn nhận là nữ rapper có nội lực rap rất cao, làm được nhiều điều từ cá tính đặc biệt. Saabirose hay Queen B bị loại đều là tiếc nuối cho Suboi. Nếu Queen B rơi vào vòng tranh vé vớt bằng freestyle, Suboi có thể cứu được nữ rapper này, song Karik đã nhanh tay quăng nón vàng, dù phía trước anh còn một loạt thí sinh cộm cán của B Ray. Với Saabirose, Suboi còn nhiều chất liệu để khai phá cho vòng tiếp theo. Đây là nữ thí sinh tâm điểm của Rap Việt mùa 4, tương tự vị thế mà tlinh, Liu Grace từng có. Trong khi đó, Queen B rất mạnh về thực chiến, trong tay bất kỳ HLV nào cũng là đối trọng khiến đối thủ cảnh giác ở vòng tới. Suboi cứu Coldzy về đội là quyết định dễ hiểu. Coldzy là thí sinh có độ nhận diện tên tuổi cao ở cuộc thi năm nay, được đánh giá cao về kỹ năng và bản lĩnh sân khấu. Tuy nhiên, ở vòng Đối đầu, Coldzy không cho thấy sự bứt phá khỏi vùng an toàn. Coldzy giờ là thí sinh nổi tiếng nhất và có kinh nghiệm bậc nhất trong đội. Suboi có thêm nhiệm vụ đánh thức rapper từng được xem là "quái vật" trước khi mùa 4 khởi tranh. Lịch sử của Rap Việt mùa 1 đang lặp lại với Suboi. 4 năm trước, Suboi cũng nắm trong tay dàn thí sinh yếu nhất ở vòng Đối đầu. Đến vòng Bứt phá, đội Suboi chỉ còn sót lại tlinh nhưng phải nhờ đến nón vàng giải cứu của JustaTee. Theo Tiền Phong