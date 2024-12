Karik buồn rũ rượi sau thất bại ở Rap Việt

Không nằm ngoài dự đoán, thí sinh của Karik không thể gây bất ngờ ở chung kết Rap Việt mùa 4.

Karik lặng về một góc sau buổi công bố kết quả Rap Việt mùa. Tại chung kết, Karik có 2 thí sinh là Manbo và Danmy. Manbo đạt kết quả cao nhất khi về thứ 3.

Đồng nghiệp ôm chầm lấy Karik và an ủi nam HLV. Xuyên suốt thời khắc công bố kết quả và trao giải, Karik đứng tách ở vị trí riêng và giữ sự lạnh lùng.

So với Rap Việt mùa một và 2, thành tích của Karik đi xuống ở chương trình năm nay. Manbo với vị thế First choice (lượt chọn đầu tiên), được Karik kỳ vọng nhiều nhất, dù cố gắng song không thể tạo bất ngờ.

Anh trở lại vai trò HLV ở Rap Việt nhưng trải qua một mùa nhiều biến động. Cho đến chặng cuối cùng, đội hình Karik không trọn vẹn khi Queen B bỏ thi đột ngột. Sự thiếu vắng của Queen B khiến toan tính từ Karik bị ảnh hưởng.

Manbo (ngoài cùng bên phải) trong khoảnh khắc vào top 3 cùng Gill và Robber. Đây là thành tích gây bất ngờ khi học trò Karik thể hiện không quá thuyết phục tại chung kết Rap Việt.

Manbo về thứ 3 chung cuộc khi nhận hơn 180.000 phiếu bầu từ khán giả (chiếm 16,7%). Chính vì lượng phiếu bầu, học trò của Karik mới vượt lên 7dnight, Coolkid và các rapper còn lại.

Đội Karik tại Rap Việt mùa 4 có thêm dấu ấn từ Danmy, khi nữ thí sinh chiến thắng ở giải thưởng Tiết mục trình diễn bùng nổ nhất. Năm nay, Karik không còn "mát tay" trong việc nhào nặn quán quân. Nhưng Karik ít nhiều thành công khi mài dũa Danmy tiến bộ từng ngày.

Một mùa Rap Việt khép lại với nhiều cảm xúc. Dàn HLV/giám khảo được tri ân trên sân khấu. Trong nhóm này, Karik và JustaTee là 2 người gắn bó trọn vẹn 4 mùa. Karik là HLV có thâm niên lâu nhất.

Tất cả cùng làm nền cho người đoạt ngôi vị quán quân Rap Việt mùa 4 - Robber. Qua 4 mùa Rap Việt, đây là ngôi quán quân được khán giả đánh giá thuyết phục nhất.

Kỹ năng, kinh nghiệm và bản lĩnh của Robber vượt trội phần còn lại ở Rap Việt mùa 4. Sự ủng hộ của các thí sinh cho Robber sau kết quả công bố phản ánh chiến thắng của anh xứng đáng ra sao. Theo Tiền Phong