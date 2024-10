Kanye West bị nữ trợ lý kiện

Trợ lý cũ của Kanye West, Lauren Pisciotta, tuyên bố trong vụ kiện chấn động rằng cô bị chuốc thuốc và tấn công tình dục khi có mặt trong buổi thu âm với chồng cũ Kim Kardashian và ông trùm vừa bị bắt, Sean “Diddy” Combs. Ngày 8/10, Lauren Pisciotta đệ trình lên Tòa án cấp cao Los Angeles của California (Mỹ) đơn kiện sửa đổi chống lại ông chủ cũ là rapper/doanh nhân Kanye West. Theo tài liệu mà Page Six thu thập được vào ngày 12/10, nữ trợ lý cũ cáo buộc ngôi sao sinh năm 1977 chuốc thuốc và tấn công tình dục cô tại studio ở Santa Monica, California.

Trợ lý cũ của Kanye West, Lauren Pisciotta, kiện ông chủ cũ với cáo buộc chuốc thuốc và tấn công tình dục tại bữa tiệc tổ chức cùng Diddy. Ảnh: IG. Pisciotta cho biết cùng với khách hàng, một nhạc sĩ, đến buổi thu âm kiêm bữa tiệc do Kanye tổ chức với Sean Combs (Diddy). Tại đây, chồng cũ Kim Kardashian yêu cầu tất cả người có mặt đều phải uống, rồi đích thân đưa cho Pisciotta một thức uống “có pha loại thuốc không xác định”. Theo đơn kiện, sau khi uống vài ngụm, Pisciotta đột nhiên cảm thấy mất phương hướng và rơi vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Cô không thể kiểm soát được cơ thể cũng như lời nói và không còn nhớ được những ký ức về đêm đó nữa. Ngày hôm sau, Pisciotta được cho là tỉnh dậy với trạng thái bất ổn, cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng vì không thể nhớ được điều gì. Cô có hỏi khách hàng của mình nhưng người đó từ chối thảo luận. Pisciotta cho biết ban đầu cô nghĩ bản thân chỉ bị chuốc thuốc mà không có gì xảy ra. Tuy nhiên, vài năm sau, cô mới biết được sự thật kinh khủng từ miệng Kanye West. Cựu người mẫu OnlyFans tuyên bố không lâu trước khi bị sa thải không rõ nguyên nhân vào tháng 11/2022, nam rapper nổi giận vì bị vợ cũ buộc tội ngoại tình với cô trong thời gian hôn nhân. Tên người vợ cũ không được nhắc đến trong đơn kiện, nhưng truyền thông ngầm hiểu đó là Kim Kardashian (kết hôn với Kanye từ năm 2014 đến 2022). Vào lúc đó, Pisciotta đề nghị được nhắn tin giải thích rõ hiểu nhầm. Tuy nhiên, Kanye ngăn cản cô với lý do giữa họ thực sự xảy ra chuyện tại bữa tiệc ở Santa Monica. Đơn kiện nêu rõ chủ nhân hit Famous nói với nữ trợ lý: “Chúng ta từng quan hệ một chút”. Pisciotta được mô tả là cảm thấy “ghê tởm và tê liệt” trước lời thú nhận của Kanye. Vào thời điểm đó, cô xác định trong đầu phải nghỉ làm cho nam rapper. Tuy nhiên, cô không dám làm rùm beng, thay vào đó cẩn thận tạo khoảng cách vì sợ bị bịt miệng, đưa vào danh sách đen và trả thù. Pisciotta bị sa thải ngay sau đó. Cô nhấn mạnh trong đơn kiện chưa bao giờ nhận được 3 triệu USD tiền trợ cấp thôi việc mà Kanye West nợ cô. Trong 88 trang tài liệu, Pisciotta khẳng định nhiều lần nhận được tin nhắn khiếm nhã từ ông chủ cũ. Những tin nhắn đó có ngôn từ dung tục, mà còn bao gồm cả nhiều bức ảnh nhạy cảm của nhân viên Yeezy (công ty của West). Ngoài ra, cô còn cho biết nam ngôi sao nổi giận với cô vì từ chối hẹn hò hoặc quan hệ với anh. Mặc dù tiết lộ bị xâm hại tại bữa tiệc do Diddy đồng tổ chức, Pisciotta không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với ông trùm tai tiếng.

Dù đang ngồi tù vì tình nghi buôn bán tình dục, Diddy không bị buộc tội trong vụ kiện chống lại Kanye West. Ảnh: WireImage. Lauren Pisciotta lần đầu đệ đơn kiện Kanye West vào tháng 6. Cô khiến dư luận xôn xao vì tố ông chủ cũ quấy rối tình dục và chấm dứt hợp đồng lao động trái phép. Sau đó, luật sư của Kanye West chỉ trích lời buộc tội của Pisciotta là vô căn cứ. Trong cuộc phỏng vấn với Page Six, phía nam rapper tố ngược người mẫu dụ dỗ anh để ép buộc việc làm và các lợi ích vật chất khác. Luật sư cũng tuyên bố Pisciotta tống tiền Kanye West sau khi những lời đề nghị của cô bị từ chối. “Trước khi bị chấm dứt hợp đồng trợ lý, cô Pisciotta đã đánh cắp điện thoại di động của Kanye nhằm mục đích hủy bỏ lịch sử điện thoại có thể mâu thuẫn với tuyên bố của cô ta. Tất cả đều đã được lưu giữ. Cô ta bị sa thải vì không đủ trình độ, đòi hỏi những khoản tiền vô lý (bao gồm cả mức lương hàng năm là 4 triệu USD) và nhiều vụ việc được ghi chép lại về hành vi dâm ô, mất kiểm soát của cô ta”, luật sư nhấn mạnh. Đại diện của Kanye West chưa phản hồi về đơn kiện sửa đổi. Trong khi đó, phía Sean Combs từ chối bình luận.