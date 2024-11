Justin Bieber lần đầu khoe ảnh gia đình, con trai mới sinh trở thành tâm điểm

Vợ chồng Justin - Hailey Bieber lần đầu tiên chia sẻ bức ảnh gia đình lên trang Instagram và thu hút sự yêu thích từ khán giả. Justin Bieber kết hôn với người mẫu Hailey vào năm 2018. Trong 6 năm chung sống một nhà, cả hai luôn yêu thương, trân trọng đối phương. Mới đây, nam ca sĩ đã quyết định lần đầu công khai bộ ảnh gia đình hoá trang theo một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Không chỉ cùng bà xã diện những bộ đồ đẹp mắt, đây còn là lần đầu tiên Justin Biebier công khai con trai trên mạng xã hội.

Justin bế cậu con trai Jack trong vòng tay để chụp ảnh. Jack mặc một chiếc áo choàng màu hồng. Tuy nhiên giống như những nghệ sĩ khác, nam ca sĩ tạm thời giấu diện mạo của nhóc tỳ và chỉ khoe ảnh từ sau lưng của con trai. Hiện bài viết này của Justin Bieber đã đạt gần đến 5 triệu lượt yêu thích từ khán giả. Trong bức ảnh đầu tiên được chia sẻ này, Justin ôm cậu con trai hai tháng tuổi Jack Blues Bieber trong vòng tay để chụp ảnh. Cậu bé úp mặt vào ngực bố. Vì thế, cho đến thời điểm này, cậu con trai nhỏ của Justin và Hailey vẫn chưa chính thức lộ mặt.

Bộ ảnh có sự xuất hiện của bé Jack Blues Bieber gây sốt MXH, nhận về hơn 4,1 triệu lượt yêu thích chỉ trong vài tiếng đăng tải. Trước đó, cặp đôi có đôi lần chia sẻ ảnh con trai nhưng chỉ là những bức ảnh chụp tay và chân của cậu bé. Justin và Hailey cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong một bức ảnh chụp khác về trang phục Halloween của họ. Trong loạt ảnh mới được công bố, Hailey hóa trang thành Kim Possible cho trang phục Halloween. Trong khi đó, Justin hóa trang thành Ron Stoppable. Hailey gây ấn tượng trong chiếc quần ống rộng màu xanh lá cây với áo cổ lọ màu đen, khoe vòng eo thon thả của cô. Hailey đã đeo thêm găng tay và tóc giả màu đỏ để hoàn thiện vẻ ngoài hình tượng nhân vật Kim mà cô thể hiện.

Justin và Hailey cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào, ngộ nghĩnh khi hóa trang thành 2 nhân vật trong phim hoạt hình Kim Possible. Kim là nhân vật hoạt hình tiêu đề cho loạt phim Kim Possible, kể về một cô gái tuổi teen phải cứu thế giới trong khi đối mặt với việc trưởng thành. Và Ron Stoppable là bạn thân nhất của Kim. Được biết vợ Justin Bieber hạ sinh quý tử đầu lòng vào cuối tháng 8 năm nay. Nam ca sĩ chờ đợi khi bà xã và con trai xuất viện mới chia sẻ hình ảnh của quý tử. Anh còn tiết lộ bản thân đã đặt tên cho con là Jack Blues Bieber. Niềm vui, sự hạnh phúc của vợ chồng nam ca sĩ khiến nhiều khán giả cũng mừng cho cặp uyên ương đình đám.

Hình ảnh Justin Bieber và vợ người mẫu làm đám cưới vào năm 2018. Vào khoảng thời gian cả hai chưa có con, cặp đôi cũng từng nhiều lần nhận được những câu hỏi về chuyện con cái. Mỗi khi tiếp nhận câu chuyện này, Justin Bieber đều thể hiện sự niềm nở và cho biết anh tôn trọng quyết định của bà xã. "Tôi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ, đó là như Hailey mong muốn. Tôi muốn có cho mình một bộ lạc nhỏ. Tuy nhiên đó là cơ thể của Hailey và cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Tôi nghĩ cô ấy muốn có một vài đứa con, ít nhất là hai hoặc ba", nam ca sĩ từng chia sẻ với giới truyền thông. Trước đó một nguồn tin của ET nói rằng Justin Bieber và bà xã vô cùng trông ngóng, chờ đợi con đầu lòng chào đời. Không chỉ cặp đôi mới vui mừng vì có con, gia đình hai bên cũng hạnh phúc vì đại gia đình sắp có thêm thành viên mới: "Hailey vốn biết chăm sóc người khác, Justin tin cô sẽ trở thành bà mẹ tốt nhất, còn cô nghĩ anh sẽ là người cha tuyệt vời". Theo Người Đưa Tin