Justin Bieber lâm vào khủng hoảng

Justin Bieber được cho là khủng hoảng trước tin tức ông trùm âm nhạc Sean ‘Diddy’ Combs bị bắt vì tội buôn bán tình dục, đến mức cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Sự bối rối của Justin Bieber Tin tức chấn động ngành giải trí Mỹ hiện nay có lẽ là vụ bắt giữ rapper, nhà sản xuất kiêm giám đốc thu âm hàng đầu Sean Combs (nghệ danh là Diddy) vào ngày 16/9.

Sean Combs bị bắt và truy tố vì phạm tội tình dục. Ông trùm âm nhạc bị bắt ở New York với hàng loạt cáo buộc, bao gồm nhiều năm cưỡng ép, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân. Diddy cũng bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs. Các hành vi phạm tội của Diddy diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Hiện, nam rapper kỳ cựu bị truy tố với các tội danh buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, phóng hỏa, hối lộ và cản trở công ty. Vụ việc được cho là gây sốc cho nhiều người vì Diddy là tên tuổi lớn, giao thiệp với vô số ngôi sao hạng A như Jay-Z và Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg… Tuy nhiên, nhân vật khủng hoảng nhất hiện tại là Justin Bieber. Mối quan hệ giữa họ đặc biệt thân thiết khi Justin là học trò của Usher - người được Diddy nâng đỡ thuở ban đầu. “Hoàng tử nhạc pop” cũng góp mặt trong album Album Love: Off the Grid của Diddy vào năm 2023. Người trong cuộc tiết lộ với Daily Mail người cha mới lên chức gần như chết lặng trước những cáo buộc của người đồng nghiệp thân thiết và đang cố gắng tìm cách lý giải chúng. “Bieber rất bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn phân tích hoặc thảo luận về nó nên anh ấy im lặng. Nhiều người giúp anh ấy trở thành con người như ngày hôm nay đều rất thân thiết với Diddy và điều đó đã hoàn toàn khiến anh ấy khủng hoảng. Justin chưa phản hồi về việc này kể từ khi Diddy bị đột kích nhà. Anh ấy sẽ không làm vậy”, nguồn tin nói.

Justin hối hận vì hợp tác với Diddy trong sản phẩm âm nhạc năm 2023. Theo người thạo tin, Justin cũng hối hận vì hợp tác với ông trùm tai tiếng vào gần một năm trước. Nam ca sĩ sinh năm 1994 ước biết về tin tức được sớm hơn. Trước đó, Justin giữ khoảng cách với Diddy trong một thời gian dài, nhưng sau đó lại nhận lời góp giọng trong ca khúc Mommet thuộc album mới nhất của người cố vấn cũ. Khi album được phát hành vào tháng 10/2023, Justin có chia sẻ về lần đầu gặp gỡ Diddy. Theo bài đăng trên Instagram, giọng ca Baby quen Diddy từ năm 14 tuổi. Đoạn video rùng rợn Trong khi Justin tạm thời cắt đứt liên hệ với bên ngoài, mạng xã hội lan truyền đoạn video được mô tả là “rùng rợn” về anh và người bạn phạm tội nhiều năm trước. Trong video, Diddy đứng cạnh Justin (khi đó mới 15 tuổi) và nói với máy quay: “Cậu ấy có 48 giờ với Diddy. Không thể tiết lộ chúng tôi đi đâu và làm gì nhưng đây chắc chắn là giấc mơ của một đứa trẻ 15 tuổi… Tôi không có quyền giám hộ hợp pháp đối với cậu ấy, nhưng trong 48 giờ tới, cậu ấy sẽ ở bên tôi và chúng tôi sẽ phát điên mất”. Dù từ chối chia sẻ về những việc sẽ làm, người xem có thể nghe được hai ngôi sao thảo luận về việc tìm một số cô gái. Đoạn video khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người tin nó ẩn chứa mối nguy hiểm đối với Justin. Cư dân mạng bình luận: “Những video này cần phải được đăng lại để vạch trần hành vi đáng lo ngại của Diddy xung quanh Justin Bieber 15 tuổi. Đây là cách một kẻ lập dị cư xử đáng sợ… Chúng ta nên bắt mọi người phải chịu trách nhiệm, bất kể địa vị hay danh tiếng của họ”, “Đoạn video này của Diddy và Justin Bieber sẽ mãi mãi đáng sợ. Sự ám ảnh kỳ lạ của Diddy với một Justin Bieber trẻ tuổi luôn gây khó chịu. Hollywood cần phải ngừng bào chữa cho những động lực quyền lực méo mó này”, “Một Diddy trưởng thành với Justin Bieber 15 tuổi đang nói về việc tiệc tùng. Nhìn xem Justin Bieber khó chịu thế nào kìa”…

Đoạn video Diddy tiết lộ về ý định dẫn Justin đến một số nơi và làm một số việc bí mật khiến công chúng ghê sợ Những lời của Diddy với Justin khiến người ta liên tưởng đến chia sẻ của Usher về quãng thời gian sống cùng Diddy năm 14 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Howard Stern Show vào năm 2016, nam ca sĩ Burn cho biết khi sống cùng Diddy ở thị trấn Scarsdale (New York) vào năm 1994, anh có cơ hội nhìn thấy một số thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của một thiếu niên. “Tôi không biết liệu mình có thể đắm chìm và thậm chí hiểu được những gì mình đang nhìn thấy hay không. Nó khá hoang dã. Nó thật điên rồ. Có những điều rất kỳ lạ đang diễn ra và tôi không nhất thiết phải hiểu nó”, Usher kể. Huyền thoại âm nhạc sinh năm 1978 còn dứt khoát từ chối khi phóng viên hỏi có ý định gửi con mình đến trải nghiệm điều tương tự không. Trở lại năm 2004, Usher chia sẻ với tạp chí Rolling Stone Diddy đã giới thiệu cho anh về tình dục. “Tình dục trong ngành này rất hấp dẫn, anh bạn ạ. Luôn có những cô gái xung quanh. Bạn mở cửa và thấy ai đó đang làm chuyện đó, hoặc nhiều người trong phòng. Bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra”, Usher thuật lại. Sean Combs không nhận tội trong phiên điều trần ngày 17/9. Tòa án từ chối cho nam ca sĩ tại ngoại dù nhóm luật sư đưa ra đề nghị trả khoản phí 50 triệu USD và đeo vòng theo dõi điện tử. Theo Tiền Phong