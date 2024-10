Nguồn tin thân cận cho biết Justin Bieber đang vật lộn với khủng hoảng tinh thần sau khi Sean “Diddy” Combs bị bắt vì các tội tình dục. Nam ca sĩ không biết phải xử lý quá khứ với ông trùm hip hop như thế nào. Ngày 9/10, nguồn tin độc quyền của Us Weekly cho biết Justin Bieber đang trong giai đoạn bế tắc liên quan đến vụ Sean Combs (Diddy) bị bắt về loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm tấn công tình dục và buôn bán tình dục. “Justin đang ở trong tình trạng khó khăn về mặt tinh thần. Anh ấy có quá khứ như vậy với Diddy và những cáo buộc chống lại ông ấy rất khó để xử lý”, người trong cuộc nói.

Justin Bieber khủng hoảng tinh thần vì quá khứ với Diddy. Một nguồn tin khác tiết lộ “Hoàng tử nhạc pop” cảm thấy ghê tởm trước bê bối của đàn anh thân thiết một thời. Anh được khuyên tránh xa nhất có thể mọi thứ liên quan đến Diddy và những người liên quan. Justin cũng được cho là muốn tự bảo vệ mình. Để làm như vậy, anh cố gắng tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. May mắn cho giọng ca Baby, anh có vợ con luôn đồng hành. “Justin đang tập trung vào gia đình. Anh ấy vui khi được làm cha vì đó là điều anh mong muốn trong nhiều năm. Niềm hạnh phúc khi được làm cha lấn át nỗi lo lắng của anh ấy về Diddy. Đó là quá khứ của anh ấy và anh ấy muốn dừng lại ở đó”, nguồn tin nhấn mạnh. Mặc dù Justin muốn tạo khoảng cách với Diddy, tên anh vẫn bị nhắc đến nhiều lần trên truyền thông vì mối quan hệ từ thời thiếu niên với rapper Last Night. Dư luận tò mò chuyện gì xảy ra giữa hai ngôi sao âm nhạc vào năm Justin 15 tuổi. Cho đến nay, Justin Bieber chưa có bình luận công khai nào về người cố vấn cũ. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất về ca sĩ sinh năm 1994 khiến người hâm mộ lo lắng. Ngày 4/10, Justin được phát hiện lái xe rời khỏi khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles. Anh mặc áo hoodie trắng và quấn khăn khăn quanh đầu. Nam ca sĩ xuất hiện với biểu cảm nghiêm nghị, đăm chiêu. Khuôn mặt gầy rộc và râu ria càng khiến cư dân mạng thêm nhiều suy đoán.

Justin Bieber buồn bã lái xe trên phố Los Angeles vào ngày 4/10 Khán giả quan tâm nhiều đến tình trạng của Justin. Một số ý kiến tuyên bố không cần phải chuyên gia cũng biết Justin đang suy thoái về thể chất, cảm xúc và tinh thần. Những người khác kêu gọi ngôi sao nhạc pop thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà anh trải qua để có thể tìm ra giải pháp khắc phục. Theo Tiền Phong