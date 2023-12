Jungkook (BTS) cạo đầu nhập ngũ

Tối 5/12, bốn thành viên BTS gồm RM, Jimin, V và Jungkook tổ chức buổi phát sóng trực tiếp cuối trước khi nhập ngũ vào tuần tới.

V và Jungkook đã hé lộ kiểu tóc mới để chuẩn bị cho ngày nhập ngũ. Ban đầu Jungkook che giấu diện mạo mới bằng mũ trùm đầu, nhưng cuối livestream nam thần tượng đã chạy vụt qua màn hình, để lộ kiểu đầu đinh.

Nam ca sĩ sinh năm 1997 tiết lộ anh được truyền cảm hứng và tiến hành cạo đầu sớm sau chuyến công tác gặp gỡ Usher. V cho biết anh đã sốc khi gọi điện thoại video với Jungkook vì anh cắt quá ngắn.