JungKook BTS bị bắt gặp hút thuốc trên phố Mỹ

Theo đó, ba chiếc SUV và hai chiếc xe buýt nhỏ được yêu cầu chở Jungkook và nhóm của anh đến một nhà hàng nổi tiếng, có tên là Matsuhisa để ăn tối. Đây là nơi những người nổi tiếng như vợ chồng Justin Bieber thường ghé dùng bữa.

Trang báo suy đoán rằng, JungKook có mặt tại Mỹ để tham dự Lễ trao giải thưởng Video âm nhạc của MTV lần thứ 40. Sự kiện dự kiến ​​được tổ chức tại Trung tâm Prudential ở Newark, New Jersey, vào ngày 12/9 sắp tới. Bài hát solo "Seven" của JungKook hiện đang được đề cử cho hạng mục "Song of the Summer".