Johnny Depp trở thành 'ông bụt' của trẻ em ung thư

Johnny Depp mang lại những giây phút đặc biệt cho trẻ em của các khoa nhi và ung thư khi hóa thân Jack Sparrow, nhân dịp tham dự Liên hoan phim San Sebastian. Nam diễn viên Johnny Depp một lần nữa khoác lên mình bộ trang phục cướp biển Jack Sparrow nổi tiếng. Anh làm điều đó vì một lý do tích cực. Depp hóa thân vào nhân vật từng gây sốt phòng vé của anh trong Cướp biển vùng Caribe để gây bất ngờ cho những đứa trẻ được đưa vào Bệnh viện Đại học Donostia ở San Sebastian hôm thứ Năm tuần này (26/9), trong thời gian lưu trú tại thành phố thuộc xứ Basque, Tây Ban Nha, nhân dịp diễn ra Liên hoan phim San Sebastian lần thứ 72. Depp thăm trẻ em ở bệnh viện Đại học Donostia. Ảnh: Irekia/EFE Depp, người đoạt giải danh dự của liên hoan năm 2021, lần này trở lại để giới thiệu Modì, Three Days on the Wing of Madness (tên tiếng Ý: Modì – Tre giorni sulle ali della follia), bộ phim do anh đạo diễn, trong đó anh kể lại cơn lốc kéo dài 72 giờ trong cuộc đời của một nghệ sĩ phóng túng Amedeo Modigliani (1884-1920). Mặc dù vậy, điều gây tiếng vang lớn nhất là việc anh đến thăm khoa nhi và khoa ung thư của Trung tâm y tế công cộng San Sebastian để trò chuyện, cười đùa và chơi với những đứa trẻ đang nằm viện. Theo báo cáo của Sở Y tế Basque (Osakidetza), “họ đã chia sẻ những tiếng cười và những giai thoại”. Depp mang lại tiếng cười với tư cách là Thuyền trưởng Jack Sparrow, nhân vật chính của loạt phim bom tấn Cướp biển vùng Caribe. “Nhân vật của anh ấy được các chàng trai và cô gái yêu thích nhất”, ghi chú từ Osakidetza cho biết. Hành động của Thuyền trưởng Jack Sparrow rất ý nghĩa. Ảnh: Irekia/EFE Nam diễn viên 61 tuổi không rời bỏ vai trò, anh nói chuyện với những đứa trẻ và gia đình của chúng, những người mà anh chụp ảnh cùng, để giúp họ “quên đi trong vài phút những khó khăn mà họ đang phải trải qua vào lúc này”. Sự hiện diện của anh trong bệnh viện “đã mang lại niềm vui cho bệnh nhân, gia đình và nhân viên y tế”, như Osakidetza giải thích và gửi thông điệp cảm ơn sâu sắc. Dịch vụ Y tế xứ Basque, đặc biệt là các nhân viên của Bệnh viện Donostia, đã bày tỏ “sự biết ơn vô hạn đối với Johnny Depp vì thời gian, sự hỗ trợ và năng lượng của anh ấy”. Tổ chức cũng đã chia sẻ thông qua mạng xã hội của mình: “Đó là một luồng gió mới cho toàn bộ trung tâm”. Trước đây, trong vai tên cướp được yêu mến Sparrow, Depp đã đến thăm khu trẻ em của nhiều bệnh viện trên thế giới, từ Vancouver, Paris, London, Brisbane, hay một số thành phố ở quê nhà Mỹ.