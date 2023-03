Jimin (BTS) thể hiện sự hỗn loạn, tăm tối của cuộc sống qua album mới

Nối tiếp "Face-off" là giai điệu nhẹ nhàng của “Interlude: Dive”, giúp người nghe có một quãng nghỉ nhất định thông qua những âm thanh đời thường: tiếng gõ cửa, tiếng rót nước, tiếng đám đông cổ vũ trong concert Busan 2022 của BTS...mà Jimin tiết lộ rằng nam ca sĩ đã ghi âm lại bằng điện thoại của mình. Ca khúc này có thể được coi như một quãng nghỉ, nhưng nó cũng thể hiện sự giằng co giữa ánh sáng và bóng tối mà Jimin muốn truyền tải trong "Face".

Album này sản xuất vào đầu năm 2022, khi Jimin có những suy ngẫm trong thời điểm đại dịch. Lấy âm nhạc làm phương thức truyền tải cảm xúc, EP ghi lại những cảm giác chân thực nhất của nam ca sĩ khi đi từ sự trống rỗng cho đến cô đơn tột cùng và cuối cùng là nỗi buồn da diết.

Như chính cái tên của album, Jimin cho biết anh chọn từ "Face" có nghĩa là khuôn mặt nhưng cũng có nghĩa là "đối đầu". "Face" như một lời giãi bày của Jimin khi đối mặt với cảm xúc thực sự của mình thay vì phủ lên chúng với một vẻ ngoài hào nhoáng và vui tươi.

Trọng tâm của sự giằng co trong album nằm ở ca khúc "Like crazy", một hướng đi hiện đại hơn so với của phong cách Quiet Storm thời kỳ những năm 1970-1980 với nét mượt mà, lãng mạn, chịu nhiều ảnh hưởng của nhạc jazz. Được biết, “Like crazy” là ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích của Jimin với sự góp mặt của Anton Yelchin, Felicity Jones, and Jennifer Lawrence.