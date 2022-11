Jennifer Lopez từng nghĩ mình sẽ chết khi chia tay Ben Affleck

Cách đây vài ngày, giọng ca sinh năm 1969 bất ngờ thay ảnh đại diện trên Instagram 227 triệu người theo dõi màu đen và ẩn hết các bài đăng. Ngày 26/11, Jennifer Lopez đăng đoạn clip giới thiệu hình ảnh mới cùng thông tin về album thứ 9 có tên This is Me… Now khiến người hâm mộ háo hức. Album được phát hành 20 năm sau This Is Me… Then để đánh dấu cột mốc mới trong đời nữ diễn viên.