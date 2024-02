Jennifer Lopez gây sốt với MV gợi tình

Đây là MV thứ hai của Can't Get Enough. Bản đầu tiên ra mắt vào ngày 10/1, lấy bối cảnh đám cưới và Jennifer Lopez là nữ chính kết hôn cùng những người đàn ông khác nhau. Thời điểm đó, cô cũng khiến khán giả choáng váng khi mặc váy cưới có đường cắt hình trái tim nhạy cảm.

Ca khúc nằm trong album This Is Me... Now, dự kiến phát hành ngày 16/2. Nội dung ca khúc là ham muốn của cô với người chồng kém tuổi Ben Affleck. Hai người tái hợp sau 20 năm chia xa, hiện kết hôn được gần 2 năm. Đang trong giai đoạn hôn nhân ngọt ngào, không khó hiểu khi lời và giai điệu Can't Get Enough tràn ngập đam mê.

Bằng vẻ hấp dẫn không tuổi, Jennifer Lopez khiến người hâm mộ mê mệt. Vô số bình luận ca ngợi được để lại dưới MV: “Ở tuổi ngoài 50, J.Lo đang làm những gì cô ấy đã thực hiện cách đây 20 năm. Tuyệt vời. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ và đây là thành quả. Thật tràn trề cảm hứng”,“Mỗi lần không muốn đến phòng tập, tôi lại xem lại video này. J.Lo giết đi sự lười biếng đó”, “Jennifer gần 60 tuổi rồi mà trông như 30. Cô ấy thật tuyệt vời! Không còn gì để nói! Tôi ngưỡng mộ tài năng, vẻ đẹp và thái độ của cô ấy”, “J.Lo đúng nghĩa là một ma cà rồng! Cách cô ấy nhảy trông như vẫn còn ở thập niên 1990”, “Bạn không thể kéo người phụ nữ này xuống, kể cả sự căm ghét hay ghen tỵ của bạn. Cô ấy vẫn không ngừng vươn lên. Một phụ nữ làm việc chăm chỉ”...



Jennifer Lopez mê hoặc người hâm mộ bằng sắc vóc không tuổi.