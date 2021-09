James Corden - MC tai tiếng, xem thường nhóm BTS

Lắm tài nhiều tật là những gì truyền thông quốc tế nói về James Corden. Nam MC liên tục bị chỉ trích vì những lần xem thường văn hóa nước khác, có phát ngôn phân biệt chủng tộc, đặc biệt nhắm đến người châu Á.

Sự việc chê bai món trứng vịt lộn, chân gà là ghê tởm từ tháng 6 chưa lắng xuống, James Corden tiếp tục có phát ngôn không tôn trọng các thành viên nhóm BTS. Theo Los Angeles Times, người hâm mộ và các chuyên gia yêu cầu James Corden chấm dứt hành vi xúc phạm văn hóa.



James Corden gần đây có phát ngôn xem thường nhóm nhạc BTS. Ảnh: People.

Chuỗi hành động, phát ngôn tranh cãi

Tại talk show The Late Late Show With James Corden phát sóng ngày 20/9, James Corden đề cập đến sự xuất hiện của nhóm nhạc BTS tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhóm nhạc trước đó vinh dự trở thành đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc và hộ tống ông Moon Jae In trong chuyến thăm đến Mỹ.

Trong chương trình, James Corden giới thiệu các thành viên nhóm BTS là “những vị khách mời không bình thường trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc”. Ngoài ra, MC còn nhận xét mang tính chế giễu cộng đồng ARMY - fandom nhóm BTS.

“Đây là thời khắc mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu các cô gái 15 tuổi trên khắp thế giới ước mình có thể trở thành tổng thư ký António Guterres”, James Corden nói.

Theo Mydaily, sau những phát ngôn xem thường BTS, cộng đồng người hâm mộ liên tục chỉ trích chương trình lẫn MC người Anh. Một số khán giả cho rằng James Corden phủ nhận công sức của 7 ngôi sao đến từ Hàn Quốc, xem thường thần tượng người châu Á. Việc nhấn mạnh “các cô gái 15 tuổi” được xem là trò đùa mang tính xem thường phụ nữ.



Tiết mục Spill Your Guts của chương trình The Late Late Show liên tục gặp phản ứng vì xem thường đồ ăn quốc gia khác. Ảnh: Getty.

Sau làn sóng chỉ trích, ê-kíp chương trình phải xóa bỏ nhận xét của James Corden về nhóm BTS và fandom ARMY. Tuy nhiên, mạng xã hội vẫn dấy lên cuộc tranh cãi trước phát ngôn của nam MC.