Jake Paul, kẻ hạ Mike Tyson: Con gà đẻ trứng vàng của quyền anh

Jake Paul hạ Mike Tyson và tuyên bố kiểm soát quyền anh, phản ánh thực tế anh là con gà đẻ trứng vàng môn thể thao này. Tyson đếm tiền Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau trận Jake Paul thắng bằng tính điểm đồng thuận, đoạn video thử thách mà YouTuber đưa ra với Mike Tyson xuất hiện trên mạng xã hội. Nếu vượt qua hiệp 4, Tyson sẽ nhận được thêm 5 triệu USD ngoài 40 triệu USD từ trận đấu. Điều đó đã xảy ra. Mike Tyson thoải mái đếm tiền sau khi hứng chịu những đòn đánh của Paul. Ảnh: Imago Thế nên, trong khi thế giới quyền anh vẫn còn chỉ trích về vở kịch trên sân AT&T (Texas), thì Tyson thoải mái đếm tiền, giống như những tờ tiền mà Paul thể hiện trong video thách đấu. Tyson, phớt lờ những chỉ trích, giải thích rằng quyền anh là một trong những tình huống bạn thua nhưng vẫn thắng. “Tôi rất biết ơn về trận đấu. Tôi không hối hận khi được bước vào võ đài lần nữa”. Huyền thoại 57 tuổi chia sẻ rằng tính mạng bản thân từng gặp nguy hiểm do vết loét dạ dày. Vấn đề y tế này không chỉ trì hoãn cuộc chiến 4 tháng, mà còn buộc ông phải truyền máu 8 lần. “Việc các con tôi được chứng kiến ​​tôi thi đấu và kết thúc 8 hiệp với một võ sĩ tài năng chỉ bằng nửa số tuổi trên sân khấu chật cứng là một trải nghiệm mà không người đàn ông nào có quyền yêu cầu. Cảm ơn các bạn”, Tyson kết thúc thông điệp. Thách đấu Canelo Sự kiện có 72.300 người đến sân, cùng 60 triệu lượt xem trên Netflix, giúp Paul trở nên phù hợp hơn trong giới quyền anh với tư cách người có ảnh hưởng kiêm võ sĩ. Trước đó, anh được nhắc nhiều hơn đến vai trò YouTuber. Thành tích quyền anh chuyên nghiệp của Paul là 11 chiến thắng và 1 thất bại. Trận thua duy nhất diễn ra tháng 2 năm ngoái tại Saudi Arabia, trước Tommy Fury, em trai cùng cha khác mẹ của cựu vô địch hạng nặng Tyson Fury. Paul nổi tiếng về việc kết hợp giữa giải trí và thể thao, đang hướng đến cuộc chiến với một YouTuber khác, KSI (tên thật Olajide Olayinka Williams Olatunji; người có sức ảnh hưởng, võ sĩ và nhạc sĩ người Anh). Thời gian cụ thể chưa được chốt, dự kiến diễn ra ở London (Anh). Sự kiện thứ Bảy tuần trước (giờ Hà Nội), giúp Paul và Tyson cùng nhận 40 triệu USD, bên cạnh số tiền lớn nhất trong lịch sử quyền anh nữ với 12 triệu USD được phân chia giữa Katie Taylor và Amanda Serrano. Canelo từ chối lời thách đấu của Paul. Ảnh: EFE Doanh thu bán vé 18 triệu USD, gấp đôi số tiền mà những đêm quyền anh béo bở nhất tại Texas kiếm được trước đây. Giá vé VIP cao nhất lên đến 2 triệu USD. Trước đó, doanh thu cao nhất về trận đấu thể thao tại Texas là cuộc tranh tài Canelo Alvarez và Billy Joe Saunders, tháng 5/2021. Canelo, nhà vô địch hạng siêu trung người Mexico, được nhắc đến ngay sau trận đấu. Chính Paul thách đấu bằng câu nói khoa trương. “Canelo cần tôi hơn tôi cần anh ta. Anh ta muốn tiền nên biết phải tìm ở đâu”, Paul lớn tiếng. Sau đó, anh nhấn mạnh “đó sẽ là trận chiến lớn nhất”, thậm chí còn hơn cả cuộc so găng cùng Tyson. Tuy nhiên, Canelo từ chối khi tuyên bố “không hứng thú”, vì đây mang tính chất biểu diễn hơn là cuộc chiến thực sự. “Thật tốt khi Netflix tham gia, nhưng không phải vào những trận đấu kiểu đó. Đó giống buổi biểu diễn hơn là một cuộc chiến. Tôi có suy nghĩ như vậy”. Những lời thách đấu Paul Không phải tất cả mọi người trong giới quyền anh đều nghĩ như Canelo, nhất là sau khi chứng kiến những con số khổng lồ từ trận Tyson gặp Paul. Đồng hương của Canelo, Julio Cesar Chavez Jr - con trai huyền thoại Julio Cesar Chavez, người được ví “Caesar của làng quyền anh” - gửi lời thách đấu. Paul là con gà đẻ trứng vàng của quyền anh. Ảnh: Imago “Bạn nói mình có thể chiến đấu với bất cứ ai, điều này có thể đúng vì tiền. Nhưng bạn không chiến đấu với một người biết cách chiến đấu, như Julio Cesar Chavez Jr. Đã đến lúc rồi, Jake”, võ sĩ 38 tuổi, biệt danh “El hijo de la leyenda” (con trai của huyền thoại), viết. Artur Beterbiev (Nga), nhà vô địch không thể tranh cãi hạng dưới nặng, cũng thách thức: “Jake Paul, cậu có thể làm gì trên võ đài với nhà vô địch không thể tranh cãi hiện tại? Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi sẵn sàng đón nhận mọi thách thức”. Paul đáp trả bằng sự né tránh, nhưng nhấn mạnh vào thực tế mà giới quyền anh chuyên nghiệp không muốn thấy. “Tôi vừa nhìn thấy điều này, võ sĩ top 5 thế giới Pound for pound (không phân biệt hạng cân), đang thách đấu tôi. Hahaha. 4 năm tham gia quyền anh và tôi đã kiểm soát môn thể thao này”. Không nghi ngờ gì, Paul chính là con gà đẻ trứng vàng trong môn quyền anh ngày nay. Thể thao hay showbiz tùy tiêu chuẩn của mỗi người.