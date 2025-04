IU đăng tải nhiều bức ảnh cùng chú thích: "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt – cảnh hậu trường phần 4, tập 2" và nhắn nhủ: "Nếu cuộc sống trao cho tôi quả quýt, tôi sẽ chia sẻ chúng với những người bạn thân yêu ở Dodongri. Cảm ơn tất cả mọi người".

IU chia sẻ ảnh hậu trường với Park Bo Gum

Những bức ảnh được công bố lần này bao gồm nhiều cảnh hậu trường tại phim trường "When Life Gives You Tangerines" – bộ phim IU đã gắn bó quay suốt gần một năm. Cô đăng tải những khoảnh khắc tự chụp ngọt ngào bên bạn diễn Park Bo Gum, cũng như các bức ảnh cùng dàn diễn viên trẻ, mang đến cho người hâm mộ những hình ảnh chưa từng được tiết lộ trước đó, thu hút sự chú ý lớn.

Trong "When Life Gives You Tangerines", IU đảm nhận hai vai: Ae-soon – cô gái tuổi thiếu niên nổi loạn kết hôn với Gwan-sik và trở thành mẹ, và phiên bản trung niên của Ae-soon với cái tên Geum-myeong. Đặc biệt, trong phần đầu của phim, "phản ứng hóa học" quyến rũ giữa IU và Park Bo Gum đã bùng nổ, mê hoặc khán giả toàn cầu.

"When Life Gives You Tangerines" là loạt phim gốc của Netflix, kể câu chuyện về cuộc đời của cô nàng nổi loạn Ae-soon (IU) và anh chàng ngốc nghếch Gwan-sik (Park Bo Gum), sinh ra và lớn lên tại đảo Jeju vào những năm 1960. Bộ phim mô tả hành trình trưởng thành của hai nhân vật qua bốn mùa.

Biên kịch Im Sang-chun, người từng giành được tình cảm của khán giả với các tác phẩm như "When the Camellia Blooms" và "Fight for My Way", cùng đạo diễn Kim Won-seok – người đứng sau thành công của "The Man from Nowhere", "Signal" và "Misaeng" – đã hợp tác thực hiện dự án này. Bộ phim được đầu tư kinh phí sản xuất khoảng 600 tỷ won, quy tụ dàn diễn viên nổi bật gồm IU, Park Bo Gum, Moon So-ri, Park Hae-joon, Yeom Hye-ran, Oh Jung-se, Kim Sun-ho, Lee Jun-young và Kang Mal-geum.

Bắt đầu với phần đầu tiên (tập 1–4) vào ngày 7 tháng trước, "When Life Gives You Tangerines" phát hành tổng cộng 16 tập, mỗi tuần bốn tập, liên tục trong bốn tuần. Bộ phim đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu danh mục Top 10 series toàn cầu (không phải tiếng Anh) trong tuần thứ ba và sau khi phát hành phần bốn, ghi nhận 6 triệu lượt xem (tổng thời gian xem chia cho tổng thời lượng của tác phẩm), xếp thứ ba trong danh mục Top 10 toàn cầu (không phải tiếng Anh), khép lại hành trình với một kết quả thành công.