IU nói về Lee Jong Suk: “Anh ấy bận lắm, chắc chưa xem phim tôi đóng đâu”

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của cô gái nổi loạn Ae-soon (IU thủ vai) và chàng trai vụng về Kwan-sik (Park Bo Gum), bắt đầu tại đảo Jeju những năm 1960. Phim được đạo diễn Kim Won-seok (My Mister, Misaeng) và biên kịch Lim Sang-chun (When the Camellia Blooms) thực hiện với kinh phí 600 tỷ won, quy tụ dàn sao nổi bật như IU, Park Bo Gum, Moon So-ri, Oh Jung Se, Kim Seon-ho…

Khác với hình thức phát hành trọn bộ thường thấy, Netflix chọn chia tập theo mùa: 4 tập mỗi tuần trong 4 tuần, phản ánh hành trình bốn mùa trong đời Ae-soon. Phim đã lọt vào top 10 toàn cầu (mục không nói tiếng Anh), đạt vị trí số 1 ở tuần thứ ba và thu hút hơn 6 triệu lượt xem sau tuần phát hành cuối, xếp thứ 3 toàn cầu.

Trong phim, IU không chỉ đảm nhận vai Ae-soon thời trẻ và khi trưởng thành, mà còn hóa thân thành Geum-myeong – con gái của Ae-soon. Sự kết hợp ngọt ngào giữa IU và Park Bo Gum ở phần đầu nhận nhiều lời khen, dù sự vắng bóng của Park ở phần sau cũng gây ra không ít tranh luận.

Khi được hỏi về cảm xúc sau thành công của phim, IU chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Cả trong nước lẫn quốc tế, phản hồi đều rất tốt. Tôi nhận được tin nhắn từ những người đã lâu không liên lạc. Giống như một sợi dây gắn kết giữa nhiều thế hệ vậy. Đây là loạt phim gốc đầu tiên của tôi trên Netflix nên không biết tiêu chuẩn thành công là gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy người quen, ai cũng chúc mừng hoặc mỉm cười – vậy là đủ rồi".

IU đóng cặp cùng Park Bo Gum trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

IU hiện đang tích cực hoạt động với cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Bên cạnh "When Life Gives You Tangerines", cô còn đang quay bộ phim "21st Century Great Husband" của đài MBC cùng nam diễn viên Byun Woo-seok.

Khi được hỏi về phản ứng của bạn trai mình - nam diễn viên Lee Jong Suk trước loạt phim mới, IU hài hước trả lời:

"Anh ấy rất bận, nên có lẽ chưa xem đâu – đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng cho "When Life Gives You Tangerines", nên bây giờ tôi chỉ nhớ đến Kwan-sik. Tôi chỉ biết đến Yang Kwan-sik (cười). Có lẽ ngày mai tôi sẽ nói về bạn trai mình".

IU và Lee Jong Suk chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 12/2022

IU và Lee Jong Suk chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 12/2022, sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ và truyền thông. Cặp đôi được cho là đã quen biết nhau suốt hơn một thập kỷ, từ thời cùng tham gia chương trình âm nhạc Inkigayo năm 2012, khi IU làm MC cùng Lee Jong Suk. Tình cảm nảy nở sau nhiều năm là bạn thân thiết.

Thông tin hẹn hò được phía hai nghệ sĩ xác nhận vào ngày 31/12/2022, khi Lee Jong Suk bày tỏ tình cảm với “một người rất đặc biệt” trong bài phát biểu nhận giải Daesang tại MBC Drama Awards. Ngay hôm sau, công ty quản lý của cả hai lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng.

Cặp đôi kín tiếng trong đời sống riêng tư nhưng thường xuyên khiến người hâm mộ ấm lòng bởi những cử chỉ tình cảm kín đáo và tinh tế. Cả hai đều được biết đến là người hướng nội, sống giản dị, và có lý tưởng nghệ thuật rõ ràng, khiến công chúng gọi họ là “cặp đôi trưởng thành” của Kbiz.

Gần đây, IU và Lee Jong Suk cùng quyên góp 300 triệu won (IU 200 triệu, Lee Jong Suk 100 triệu) để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại Hàn Quốc, thể hiện trách nhiệm xã hội song hành cùng hình ảnh nghệ sĩ mẫu mực.

Dù ít khi nhắc đến nhau trên truyền thông, mỗi lần IU hoặc Lee Jong Suk vô tình đề cập đến đối phương, người hâm mộ đều phát sốt vì sự ngọt ngào, kín đáo nhưng đầy trân trọng giữa hai người.