IU hết lời khen ngợi Park Bo Gum khi đóng 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Trong buổi phỏng vấn báo chí ngày 2/4, IU đã dành nhiều lời chia sẻ xúc động khi nói về bạn diễn Park Bo Gum – người đồng hành cùng cô trong loạt phim gốc "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix.

IU và Park Bo Gum vào vai Ae-soon và Gwan-sik thời trẻ, trải qua hành trình kéo dài bốn mùa cuộc đời từ Jeju thập niên 1960 đến Seoul hiện đại. Sau một năm cùng làm việc, IU thừa nhận cô đã thay đổi cách nhìn về bạn diễn – người cô gọi là “người bạn truyền cảm hứng”.

“Chúng tôi đã biết nhau từ thời thiếu niên,” IU chia sẻ. “Khi ấy chỉ là những tin nhắn xã giao kiểu ‘Bạn thế nào?’ Nhưng lần này, chúng tôi đã cùng nhau đi qua bốn mùa trong suốt một năm. Tôi liên tục bất ngờ vì anh ấy”.

Nữ ca sĩ – diễn viên cho biết dù Park Bo Gum cùng tuổi, nhưng sự trưởng thành, chân thành và sức bền của anh khiến cô thực sự kính trọng: “Anh ấy quan tâm đến mọi người trên phim trường. Sự điềm đạm, chỉn chu và nghiêm túc trong công việc khiến tôi tự hỏi: Mình có từng thật sự ngưỡng mộ một người bạn nào như vậy chưa?”

IU cũng khẳng định Park Bo Gum chính là chìa khóa cảm xúc giúp cô nhập vai Ae-soon: “Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh ấy là tôi đã cảm thấy mình đang sống trong nhân vật. Ngay cả sau khi đạo diễn hô ‘cắt’, anh ấy vẫn giữ nguyên tinh thần của Gwan-sik – nhẹ nhàng, kiên định, đầy từng trải. Anh ấy khiến tôi muốn làm tốt hơn”.

Sau khi hoàn thành bộ phim, IU tiếp tục thấy những khía cạnh mới của Bo Gum trong các hoạt động quảng bá: “Tôi thấy anh ấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn hoàn thành xong phim truyền hình Good Boy. Sự say mê công việc của anh thật sự là một ảnh hưởng tích cực. Anh là kiểu người mà nếu anh ấy nói ‘Chúng ta hãy làm điều này’, tôi sẽ trả lời ‘Được’ mà không cần suy nghĩ”.

"When Life Gives You Tangerines" là bộ phim gốc của Netflix kể lại hành trình nhiều thập kỷ của Ae-soon (IU và Moon So-ri thủ vai) và Gwan-sik (Park Bo Gum và Park Hae-joon), từ Jeju những năm 1960 đến Seoul hiện đại. Bộ phim đã khép lại 16 tập vào ngày 28/3 với thành công vang dội, lọt Top 10 tại 39 quốc gia và nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình lẫn khán giả.