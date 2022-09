Ít nhất 12 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo ông Minh, qua báo cáo nhanh của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ sở karaoke trên được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong, điều trị cho những người bị thương

Thông tin mới nhất, ít nhất 12 người đã tử vong, 2 người bị thương; ngoài ra có 12 người được giải cứu khỏi vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương).

Sáng 7/9, lực lượng Công an TP Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú để tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người thương vong (Ảnh: A.X.).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đã có thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa ra ngoài hiện trường. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa thể xác định có bao nhiêu người thương vong vì lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận bên trong hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra.