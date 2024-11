Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn

Thỏa thuận ngừng bắn mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột Israel - Lebanon nổ ra từ năm ngoái, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Ngày 26/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel và lực lượng Hezbollah chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian. Thỏa thuận mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột xuyên biên giới Israel - Lebanon đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng kể từ khi xung đột Gaza nổ ra vào năm ngoái. Khu phố Rweiss ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, sau cuộc tập kích của Israel ngày 9/11. (Ảnh: Getty Images) Ông Biden đưa ra những phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau khi nội các an ninh Israel tán thành thỏa thuận với tỷ lệ bỏ phiếu 10-1. Tổng thống Mỹ cho biết đã điện đàm với cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng tạm quyền của Lebanon Najib Mikati. Hai bên chấp thuận giao tranh sẽ kết thúc vào lúc 4h ngày 27/11 (giờ Trung Đông). "Thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch", Tổng thống Biden nói, cho biết thêm rằng Israel sẽ dần dần rút quân dần trong vòng 60 ngày khi quân đội Lebanon kiểm soát lãnh thổ gần biên giới hai nước để đảm bảo Hezbollah không xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại đó. "Người dân ở cả hai bên sẽ sớm có thể trở về cộng đồng của mình một cách an toàn", ông Biden tuyên bố. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận, cho biết đây là "thành quả của những nỗ lực được thực hiện trong nhiều tháng với chính quyền Israel và Lebanon, phối hợp chặt chẽ với Mỹ". Thủ tướng tạm quyền Mikati của Lebanon tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận. Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib trước đó cho biết quân đội nước này sẵn sàng triển khai ít nhất 5.000 binh lính ở miền nam Lebanon khi Israel rút lui. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẵn sàng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào của Hezbollah. Ông cho biết lệnh ngừng bắn cho phép Israel bổ sung nguồn cung cấp vũ khí đã cạn kiệt và giúp quân đội được nghỉ ngơi, đồng thời cô lập Hamas, nhóm chiến binh châm ngòi xung đột khu vực khi tấn công Israel từ Gaza vào ngày 7/10/2023. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Pháp sẽ tham gia một cơ chế với lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL để phối hợp với quân đội Lebanon ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Quan chức này khẳng định lực lượng chiến đấu của Mỹ sẽ không được triển khai. Tổng thống Mỹ Biden, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 tới, cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng con tin ở Gaza, nơi Israel đang xung đột với Hamas, cũng như thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê-út.