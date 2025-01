Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza

Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza sau 15 tháng xung đột. Các nhà trung gian cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào ngày 19-1, trong đó có cả điều khoản thả các con tin bị giam giữ tại Gaza. Theo thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn phức tạp này, giai đoạn ngừng bắn đầu tiên sẽ kéo dài trong 6 tuần và các lực lượng Israel sẽ dần rút quân khỏi Gaza. Còn các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza sẽ được trả tự do, đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Tại cuộc họp báo ở Doha, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào ngày 19-1. Ông thông tin các nhà đàm phán đang làm việc với Israel và Hamas về các bước thực hiện thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington: "Thỏa thuận này sẽ giúp dừng giao tranh ở Gaza, tăng cường hỗ trợ nhân đạo rất cần thiết cho dân thường Palestine và cho các con tin đoàn tụ với gia đình của họ sau hơn 15 tháng bị giam giữ". Người dân ăn mừng trên đường phố ở TP Tel Aviv của Israel. Ảnh: New York Times Sau khi Mỹ và Qatar thông báo thỏa thuận ngừng bắn, người dân Palestine ăn mừng trên đường phố Gaza. Tại TP Khan Younis thuộc dải Gaza, đám đông reo hò, vẫy cờ Palestine và nhảy múa, làm tắc nghẽn đường phố. Bà Ghada, người mẹ có 5 đứa con phải sơ tán, nói: "Tôi rất vui. Đúng vậy, tôi đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng". Trong khi đó, ở TP Tel Aviv của Israel, gia đình và bạn bè của các con tin Israel cũng vui mừng trước tin tức này. Một quan chức Israel tiết lộ việc Israel chấp nhận thỏa thuận sẽ không được xem là chính thức cho đến khi được Nội các an ninh và chính phủ của nước này chấp thuận. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ngày 16-1 (giờ địa phương). Thỏa thuận này dự kiến sẽ được chấp thuận bất chấp sự phản đối của một số người theo đường lối cứng rắn trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, người tiếp tục chỉ trích thỏa thuận này hôm 15-1. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội thông báo về lệnh ngừng bắn, Hamas gọi thỏa thuận này là "thành tựu cho người dân chúng tôi" và "một bước ngoặt". Hãng tin Reuters cho biết giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn Gaza bao gồm việc thả 33 con tin người Israel, bao gồm tất cả phụ nữ, trẻ em và đàn ông trên 50 tuổi. Hai con tin người Mỹ, Keith Siegel và Sagui Dekel-Chen, nằm trong số những người được thả trong giai đoạn đầu tiên, theo một nguồn tin của Reuters. Thủ tướng Qatar Al Thani cho biết thêm rằng các chi tiết về giai đoạn thứ hai và thứ ba tiềm năng sẽ được thống nhất trong giai đoạn đầu tiên. Trước mắt, các cuộc đàm phán về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 của giai đoạn một. Thỏa thuận cũng kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh "ưu tiên hiện nay phải là giảm bớt nỗi đau to lớn do cuộc xung đột này gây ra".