Israel tấn công Hezbollah ở Li Băng

Quân đội Israel tấn công một loạt mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng sau khi tuyên bố xung đột đã bước sang giai đoạn mới. Khói bốc lên sau khi Israel tập kích miền nam Li Băng ngày 19/9 (Ảnh: AFP). Quân đội Israel ngày 19/9 xác nhận tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Li Băng. Cụ thể, Không quân Israel đã tập kích hàng chục cơ sở hạ tầng của Hezbollah, trong đó có một kho vũ khí, phá hủy hàng trăm bệ phóng rocket mà Israel nghi ngờ Hezbollah sắp sử dụng cho các cuộc tập kích xuyên biên giới. Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib cảnh báo, "các cuộc tấn công vào chủ quyền và an ninh của Li Băng" là một diễn biến nguy hiểm có thể kéo theo một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Cuộc tấn công diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ tiếp tục các hành động chống lại lực lượng Hezbollah ở Li Băng và nhấn mạnh xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. "Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo người dân vùng biên giới phía bắc được trở về nhà an toàn. Theo thời gian, Hezbollah sẽ phải trả giá ngày càng cao", Bộ trưởng Gallant nói. Theo quân đội Israel, Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi đã hoàn tất phê duyệt các kế hoạch cho khu vực phía bắc trong giai đoạn mới. "Giai đoạn mới của cuộc chiến tạo ra những cơ hội đáng kể, nhưng cũng kèm theo rủi ro nghiêm trọng", quân đội Israel cho biết. Tuyên bố nhấn mạnh thêm, Hezbollah đã biến miền nam Lebanon thành vùng chiến sự. Quân đội Israel nói: "Trong nhiều thập kỷ, Hezbollah đã vũ khí hóa nhà dân, đào đường hầm bên dưới những ngôi nhà đó và sử dụng dân thường làm lá chắn sống". Cuộc tập kích mới nhất của Israel diễn ra chỉ vài phút trước khi thủ lĩnh Hezbollah lần đầu lên tiếng về vụ nổ hàng nghìn thiết bị liên lạc ở Li Băng khiến 37 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công và cho rằng hành động này đã "vượt mọi lằn ranh đỏ", đồng thời cảnh báo Hezbollah sẽ đáp trả thích đáng. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng leo thang kể từ tháng 10 năm ngoái khi Hezbollah tập kích xuyên biên giới vào Israel để phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv chống lại Hamas ở Dải Gazaa. Israel cũng đáp trả bằng các cuộc pháo kích, không kích vào lãnh thổ Li Băng. Kể từ đó đến nay, hơn 500 người ở Li Băng đã thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israael, trong đó chủ yếu là thành viên của Hezbollah và các nhóm vũ trang khác. Trong khi đó, ở miền bắc Israel, ít nhất 23 binh sĩ, 26 dân thường thiệt mạng do những cuộc tập kích từ Li Băng. Ngoài ra, khoảng 60.000 người Israel phải sơ tán khỏi khu vực dọc biên giới Li Băng và không thể quay trở lại vì sợ bị Hezbollah nhắm tới. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, giới ngoại giao phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy đã nhóm họp trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để kêu gọi hạ nhiệt tình hình.