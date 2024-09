Israel tấn công cơ quan đầu não của Hezbollah

Israel tấn công sâu vào Li Băng, nhắm đến cơ quan đầu não của Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bị nghi ngờ đã thiệt mạng trong cuộc tập kích này. Israel nhắm vào các tòa nhà được cho là cơ quan đầu não của Hezbollah ở ngoại ô Beirut ngày 27/9 (Ảnh: AFP). Quân đội Israel ngày 27/9 khuyến cáo người dân ở các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng tránh xa 3 tòa nhà được cho là trụ sở của Hezbollah ở khu vực này. Đây là cảnh báo đầu tiên kiểu này đối với khu đông dân cư ở Beirut. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah không thể liên lạc được sau cuộc tấn công của Israel. Một quan chức cấp cao của Israel cho hay, cuộc tấn công nhằm loại bỏ các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, nhưng còn quá sớm để kết luận thủ lĩnh Nasrallah đã thiệt mạng. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói với Reuters rằng ông Nasrallah còn sống. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa tin ông vẫn an toàn. Hezbollah chưa đưa ra bình luận, trong khi phía Iran vẫn đang kiểm chứng thông tin. Theo số liệu ban đầu của Bộ Y tế Li Băng, cuộc tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 76 người bị thương. Kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah cho biết, cuộc tập kích của Israel phá hủy 6 tòa nhà, gây nhiều thương vong. Bình luận về vụ tấn công, Thủ tướng Li Băng Najib Mikati nói, động thái này cho thấy Israel không quan tâm đến những lời kêu gọi toàn cầu về lệnh ngừng bắn ở Li Băng. Đại sứ quán Iran tại Li Băng cũng cho rằng cuộc tấn công thể hiện một sự leo thang nguy hiểm và sẽ khiến Israel "bị trừng phạt thích đáng". Về phía Mỹ, một quan chức nước này cho hay, Israel chỉ thông báo về cuộc tấn công khi đã bắt đầu hành động. Trong khi đó, Israel nói đã thông báo cho Washington ngay trước cuộc tấn công và khẳng định Mỹ không có vai trò nào trong vụ việc. Israel bắt đầu chiến dịch tấn công tăng cường vào các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng từ đầu tuần này. Quân đội Israel cho biết, đây là giai đoạn mới của cuộc chiến nhằm mục tiêu đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah, đưa người dân miền Bắc trở lại nhà an toàn sau gần một năm sơ tán. Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xoa dịu căng thẳng, Israel từ chối ngừng bắn để đàm phán với Hezbollah. Các cuộc tập kích của Israel trong tuần này đã khiến hơn 700 người ở Li Băng thiệt mạng, hơn 100.000 người phải sơ tán. Một cố vấn cấp cao của Lãnh đạo tối cao Iran hôm qua cảnh báo, Israel đang vượt qua ranh giới đỏ của Tehran và tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Hezbollah là một thành viên trong "Trục kháng chiến" được Iran dẫn dắt và hậu thuẫn suốt nhiều thập kỷ qua, bao gồm nhóm Hồi giáo Hamas ở Palestine và lực lượng Houthi ở Yemen. Những diễn biến gần đây làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Mặc dù vậy, cho đến nay, Iran vẫn phản ứng khá kiềm chế. Hezbollah được cho là đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống lại Israel, song Iran đã bác bỏ đề nghị với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel, khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc.