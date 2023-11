Israel nói châu Âu nên tham gia xung đột, Mỹ phản đối không kích bệnh viện

Theo ông, Hamas tiếp tục sử dụng các bệnh viện để làm nơi ở cho các chiến binh, nhưng Mỹ không muốn các cuộc không kích vào các cơ sở y tế.

“Chúng tôi không muốn chứng kiến ​​các vụ xả súng trong bệnh viện, chúng tôi muốn bệnh nhân được an toàn. Do đó, chúng tôi đã kêu gọi sơ tán bệnh nhân bất cứ khi nào có thể và chúng tôi sẽ hỗ trợ các tổ chức nhân đạo quốc tế trong việc sơ tán để bệnh nhân được đưa đến nơi an toàn”, ông Miller nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Israel sẽ tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế gần các bệnh viện.

“Với những gì đã xảy ra tại Bệnh viện Al Shifa, Israel sẽ cố gắng thực hiện các hoạt động theo cách giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, để chỉ các chiến binh Hamas bị ảnh hưởng chứ không phải dân thường”, ông Miller lưu ý.