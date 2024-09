Israel khuyến cáo người dân Li Băng sơ tán, sắp đánh lớn Hezbollah

Israel tuyên bố tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào mục tiêu Hezbollah ở Li Băng nhằm loại bỏ mối đe dọa đối với người dân miền Bắc Israel. Khói bốc lên ở miền Nam Li Băng sau cuộc tập kích của Israel ngày 23/9 (Ảnh: Reuters). Quân đội Israel hôm nay 23/9 kêu gọi dân thường Li Băng rời khỏi các khu vực mà phong trào Hezbollah hoạt động và cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành "cuộc tấn công chính xác diện rộng" nhằm vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp Li Băng. "Chúng tôi yêu cầu cư dân các ngôi làng ở Li Băng chú ý đến và làm theo những thông điệp cảnh báo do quân đội Israel công bố", người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một cuộc họp báo. Ông Daniel lưu ý thêm: "Chúng tôi khuyên người dân từ các ngôi làng ở Li Băng nằm trong và bên cạnh các tòa nhà và khu vực được Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự, chẳng hạn như những nơi dùng để cất giữ vũ khí, ngay lập tức di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm vì sự an toàn của chính họ". Theo Times of Israel, người dân ở miền Nam Li Băng và Thung lũng Beqaa đã nhận được các tin nhắn cảnh báo tránh xa các tòa nhà mà Hezbollah sử dụng làm nơi cất giấu vũ khí. "Nếu bạn đang ở trong một tòa nhà có vũ khí Hezbollah, hãy tránh xa nơi đó cho đến khi có thông báo mới", tin nhắn cảnh báo. Tại cuộc họp báo sáng nay, ông Hagari lấy dẫn chứng một đoạn video cho thấy các thành viên của Hezbollah chuẩn bị phóng một tên lửa hành trình từ một ngôi nhà tại một ngôi làng miền Nam Li Băng. Ngôi nhà này sau đó đã bị Israel không kích. "Hezbollah đang lên kế hoạch phóng những vũ khí này về phía Israel, hãy tránh xa chúng ngay lập tức để bảo vệ chính bạn", ông nhấn mạnh. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc có lo ngại rằng căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện sau một loạt diễn biến gần đây. Từ tuần trước, Israel liên tục tiến hành các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào vị trí của Hezbollah ở Li Băng. Trong đó, cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Beirut của Li Băng khiến 16 thành viên của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố xung đột với Hezbollah đã bước sang giai đoạn mới, một quan chức cấp cao của Hezbollah cũng nói rằng lực lượng này bắt đầu "cuộc chiến không giới hạn" với Israel. Lãnh đạo quốc tế ngày 22/9 đã kêu gọi Israeal và Hezbollah hạ nhiệt căng thẳng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lo ngại Li Băng có thể trở thành "Gaza thứ 2" khi Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Jeanine Hennis-Plasschaert cũng cảnh báo khu vực đang "bên bờ vực thảm họa", đồng thời nhấn mạnh không giải pháp quân sự nào có thể đảm bảo an toàn cho cả 2 bên. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington và các đối tác sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. "Một cuộc chiến tranh toàn diện cần được ngăn chặn bằng những nỗ lực hòa giải ngoại giao mạnh mẽ", người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết.