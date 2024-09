Israel không kích lớn chưa từng có, gần 500 người ở Li Băng thiệt mạng

Gần 500 người ở Li Băng thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương sau khi Israel mở chiến dịch không kích lớn chưa từng có nhằm vào các mục tiêu Hezbollah. Khói bốc lên từ Tyre, Li Băng sau cuộc không kích ngày 23/9 của Israel (Ảnh: Reuters). Hơn 2.000 người thương vong Bộ Y tế Li Băng cho biết, tính đến cuối ngày 23/9, số người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại nước này đã lên 492 người, trong đó có 35 trẻ em và 58 phụ nữ. Ngoài ra, ít nhất 1.645 người bị thương. Đây là có thể coi là ngày chết chóc nhất ở Li Băng kể từ sau cuộc nội chiến 1975-1990. Theo Tania Baban, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ MedGlobal tại Li Băng, hệ thống y tế của nước này đang trong tình trạng quá tải do số người thương vong tăng nhanh những ngày gần đây. Những năm gần đây, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Li Băng vốn đã gặp khó khăn sau cuộc khủng hoảng Covid-19 và vụ nổ cảng Beirut vào tháng 8 năm 2020. Các cơ sở này "đã dần sụp đổ trong vài năm qua, kể từ năm 2019", bà Baban nói. Ngoài ra, hệ thống cơ sở trú ẩn cũng là mối quan tâm lớn đối với Li Băng trong bối cảnh làn sóng sơ tán quy mô lớn. Theo bà Baban, nhiều trường học đã phải đóng cửa làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Ước tính, hàng chục nghìn người ở miền Nam Li Băng đã phải sơ tán. Tình hình trở nên căng thẳng hơn trong khoảng một tuần trở lại đây khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công mở rộng nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng. Israel không kích 1.300 mục tiêu, để ngỏ tấn công trên bộ Quân đội Israel hôm qua cho biết họ đã tấn công 1.300 mục tiêu Hezbollah ở Li Băng và chiến dịch này vẫn chưa kết thúc. Đây có thể coi là cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay của Israel nhằm vào Hezbollah. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho hay, trong số các mục tiêu này là kho tên lửa hành trình tầm xa hàng trăm km, các rocket tầm trung với tầm bắn lên đến 200km. "Đây đều là những loại vũ khí chiến lược mà Hezbollah đặt ở trung tâm các ngôi làng, trong các ngôi nhà dân sự và từ đó họ có ý định phóng chúng và làm hại người dân Israel", ông Daniel Hagari nói. Ông Hagari lưu ý thêm, Israel không loại trừ khả năng mở một chiến dịch tấn công trên bộ vào Li Băng. "Quân đội đã chuẩn bị chưa? Tất nhiên, quân đội đã hoàn toàn sẵn sàng và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa tất cả công dân của chúng tôi trở về biên giới phía bắc một cách an toàn", ông nhấn mạnh. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố, cuộc chiến với Hezbollah đang bước vào giai đoạn mới, quân đội nước này sẽ tập trung nguồn lực về biên giới phía bắc, giáp với Li Băng. Mục tiêu của giai đoạn mới này là đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah, đưa người dân miền Bắc Israel trở lại. Khoảng 60.000 người dân ở vùng biên giới phía bắc Israel đã phải sơ tán do các cuộc pháo kích xuyên biên giới của Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với người dân Li Băng rằng Israel không có chiến tranh với họ mà với Hezbollah và kêu gọi người dân "tránh khỏi nơi nguy hiểm". Trước khi mở chiến dịch tấn công quy mô lớn hôm 23/9, quân đội Israel đã gửi tin nhắn khuyến cáo người dân Li Băng tránh xa những nơi có thể là địa điểm cất giấu vũ khí của Hezbollah.