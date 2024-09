Israel không kích dữ dội Li Băng: 182 người chết, 700 người bị thương

Israel đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhất vào hàng trăm mục tiêu của Hezbollah, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng. Khói bốc lên ở miền nam Li Băng sau cuộc không kích của Israel vào ngày 23/9 (Ảnh: Reuters). "Chúng tôi đang tăng cường các cuộc tấn công ở Li Băng. Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa người dân miền bắc trở về nhà an toàn", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết trong một video do văn phòng của ông công bố hôm nay 23/9. "Đây là những ngày mà người dân Israel sẽ phải thể hiện sự bình tĩnh", ông Gallant nói. Tuyên bố của Bộ trưởng Gallant được đưa ra sau khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở phía nam Li Băng, thung lũng Bekaa phía đông và khu vực phía bắc gần Syria. Theo CNN, đây là chiến dịch không kích dữ dội nhất nhằm vào những mục tiêu của Hezbollah tại Li Băng kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Bộ Y tế Li Băng cho biết ít nhất 182 người đã thiệt mạng, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, và hơn 700 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trong ngày hôm nay. Hiện không rõ bao nhiêu thành viên của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất này. Người phát ngôn của quân đội Israel Avichay Adraee xác nhận, tính đến nay, hơn 300 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công sau khi Israel phát cảnh báo về các cuộc không kích nhằm vào các ngôi nhà ở Li Băng, nơi "Hezbollah giấu vũ khí". Đáp trả cuộc không kích của Israel, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào các đồn quân sự của Israel trong ngày hôm nay. Theo các nhân chứng của Reuters, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một đợt không kích dữ dội vào các thị trấn dọc biên giới phía nam của Li Băng, thậm chí xa hơn về phía bắc vào sáng nay. Các máy bay chiến đấu cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Hermel ở miền bắc Li Băng. Bộ Y tế Li Băng đã yêu cầu tất cả bệnh viện ở phía nam và phía đông "dừng mọi ca phẫu thuật không cần thiết để có chỗ điều trị cho những người bị thương do chiến dịch quân sự ngày càng mở rộng của Israel". Một số báo cáo được ghi nhận về tình trạng giao thông đông đúc khi người dân sơ tán khỏi phía nam và các cơ sở giáo dục đã đóng cửa ở Li Băng khi cuộc không kích nổ ra. Israel được cho là đã gửi khoảng 60.000 cuộc gọi điện thoại tự động và tin nhắn văn bản tới người dân ở Li Băng, yêu cầu họ rời khỏi nhà trước khi tiến hành không kích. Bản đồ Israel và Li Băng (Đồ họa: Economist). Các cuộc không kích đã gia tăng áp lực lên Hezbollah, lực lượng đã hứng chịu một cuộc tấn công mà thủ lĩnh Hassan Nasrallah gọi là "chưa từng có trong lịch sử" vào tuần trước, sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên của Hezbollah bất ngờ phát nổ. Hezbollah đổ lỗi cho Israel đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào thiết bị liên lạc của lực lượng này. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm. Trong một đòn giáng mạnh khác, một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut hôm 20/9 đã nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, khiến 45 người thiệt mạng. Hezbollah cho biết 16 thành viên của nhóm nằm trong số những người thiệt mạng, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Aqil và một chỉ huy khác, Ahmed Wahbi.