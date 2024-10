Israel đưa hàng nghìn quân vào Li Băng, tuyên chiến dữ dội với Hezbollah

Quân đội Israel tuyên bố triển khai sư đoàn thứ 4 tới miền nam Li Băng trong nỗ lực mở rộng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah. Xe quân sự Israel gần Dải Gaza (Ảnh: Reuters). Quân đội Israel ngày 8/10 thông báo đã điều Sư đoàn 146 tới lãnh thổ Li Băng, sư đoàn dự bị đầu tiên được Israel triển khai qua biên giới. Đây là sư đoàn thứ 4 được quân đội Israel triển khai ở Li Băng trong nỗ lực đối phó với lực lượng Hezbollah. Trên kênh Telegram, quân đội Israel cho biết Sư đoàn 146 đã bắt đầu "các hoạt động tác chiến có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu" nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở phía tây nam Li Băng. Trước đây, sư đoàn này đã tham chiến ở Dải Gaza và Bờ Tây. Tuyên bố của quân đội Israel không nêu rõ có bao nhiêu binh lính Israel đang hiện diện trên lãnh thổ Li Băng. Tuy nhiên, quân đội Israel trước đó thông báo 3 sư đoàn khác đã được triển khai hoạt động, đồng nghĩa với việc hàng nghìn binh lính Israel có thể đang chiến đấu ở Li Băng. Theo trang tin Times of Israel, con số này có thể lên tới hơn 15.000 người. Quân đội Israel ngày 1/10 tuyên bố lực lượng bộ binh đã tiến vào Li Băng, ban đầu là các đơn vị biệt kích, sau đó là các đơn vị thiết giáp và bộ binh thông thường. Các hoạt động quân sự của Israel ban đầu tập trung ở phía nam và đông nam Li Băng, hiện đã mở rộng về phía tây nam. Israel đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Hezbollah bên trong lãnh thổ Li Băng. Israel tiến hành song song chiến dịch không kích với chiến dịch tấn công trên bộ. Theo một video đang được lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Israel đã kéo cờ Israel trên đống đổ nát của công viên Iran Garden ở vùng ngoại ô phía nam làng biên giới Maroun Al-Ras của Li Băng. Vào rạng sáng 8/10, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát được một khu liên hợp chiến đấu của Hezbollah ở khu vực Maroun Al-Ras. Đến nay, mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah là cho phép tất cả người dân miền bắc trở về nhà sau hơn một năm. Chiến dịch này bắt đầu vào tháng trước và đã mở rộng thành một cuộc tấn công trên bộ trong vài ngày qua. Vị trí Li Băng và Israel (Ảnh: AFP). Các cuộc tấn công tăng cường gần 3 tuần qua khiến gần 2.000 người ở Li Băng thiệt mạng, 8.000 người bị thương. Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, bắt đầu bắn đạn dược vào miền bắc Israel một ngày sau khi Hamas tiến hành tấn công miền nam Israel ngày 7/10 năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 dân thường đã sơ tán khỏi các thị trấn, làng mạc gần biên giới. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8/10, Phó lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem khẳng định, năng lực của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn và các chiến binh của họ đang đẩy lùi hoạt động trên bộ của Israel, bất chấp "những đòn đau đớn" do Israel gây ra trong những tuần gần đây. Phó lãnh đạo Hezbollah nhấn mạnh, cuộc chiến hiện nay với Israel là cuộc chiến "ai đổ lệ trước" và Hezbollah chắc chắn sẽ không đổ lệ trước. Ông cũng cho biết, các lãnh đạo cao nhất của Hezbollah chỉ đạo cuộc chiến và các chỉ huy bị Israel hạ sát đã được thay thế. "Không có chức vụ nào còn trống", ông Qassem nói. Hezbollah trước đó tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi Tel Aviv đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh rằng Hezbollah phải tách xung đột với Israel khỏi cuộc chiến đang diễn ra với Hamas ở Dải Gaza.