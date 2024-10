Israel có thể tấn công đáp trả Iran trong vòng vài giờ tới

Nga được cho là đã chuyển thông tin cảnh báo Iran về việc Israel có thể sắp tấn công đáp trả vụ tập kích tên lửa hôm 1/10 của Tehran. Hệ thống phòng không Israel khai hỏa (Ảnh minh họa: AFP). Theo trang tin Avia-Pro, nhà báo Iran Khayal Muazzin dẫn nguồn thạo tin ngày 11/10 cho biết, Nga đã chia sẻ thông tin tình báo cho Iran, cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Israel. Nhà báo Muazzin cho rằng cảnh báo của Moscow cho thấy nhiều khả năng Israel sẽ tấn công vào các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Iran. Giới chức Nga và Iran chưa bình luận về thông tin trên. Tối 1/10, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel, trong đó có các căn cứ không quân. Mặc dù Israel khẳng định vụ tấn công không gây thiệt hại đáng kể, song tuyên bố sẽ đáp trả. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm 9/10 cho biết, đòn đáp trả sẽ "chết chóc, chính xác và bất ngờ". Nội các an ninh Israel hôm qua đã họp để bàn về cách thức đáp trả Iran. Trước cuộc họp, các bộ trưởng được thông báo họ sẽ nhận được bản mô tả về kế hoạch trả đũa, nhưng không bao gồm những chi tiết mà nếu rò rỉ có thể ảnh hưởng đến hoạt động đáp trả. Hiện chưa rõ Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa. Theo các nhà phân tích, Israel nhiều khả năng sẽ đáp trả mạnh hơn so với cách mà họ đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi tháng 4. Theo một số nhà phân tích, Israel có thể nhắm đến các cơ sở hạ tầng dầu khí hoặc hạt nhân của Iran. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, các quốc gia vùng Vịnh đang vận động Mỹ ngăn chặn Israel tấn công các địa điểm khai thác dầu của Iran vì họ lo ngại cơ sở dầu mỏ của họ có thể bị lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang. Các quốc gia vùng Vịnh bao gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar cũng từ chối cho Israel sử dụng không phận của họ để thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran. Trước đó, Iran đã đề nghị các quốc gia vùng Vịnh dùng ảnh hưởng của mình với Washington để ngăn cản Israel. Trong những cuộc họp trong tuần này, Tehran cảnh báo Ả Rập Xê Út rằng họ không thể đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu mỏ của vương quốc vùng Vịnh nếu Israel được hỗ trợ thực hiện tấn công Iran. "Iran đã phát đi thông điệp rõ ràng: Nếu các quốc gia vùng Vịnh mở không phận cho Israel, điều đó đồng nghĩa với tuyên chiến", Ali Shihabi, một nhà phân tích Ả Rập Xê Út, bình luận. Giới chức Iran cũng cảnh báo, nếu Israel đáp trả, Iran sẽ trả đũa mạnh hơn nữa, khi đó không phải hàng trăm, mà có thể là hàng nghìn tên lửa. Một nguồn tin ở Tehran nói rằng, nếu cuộc tấn công của Israel làm tổn hại đến dân thường, Iran sẵn sàng điều chỉnh học thuyết hạt nhân. Israel và Iran từng không ít lần tấn công "ăn miếng, trả miếng", song đến nay 2 bên dường như vẫn kiềm chế để tránh một cuộc xung đột toàn diện không có lợi cho bất cứ bên nào.