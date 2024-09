Isaac không muốn kêu gọi khán giả bình chọn cho mình ở Anh trai say hi

Cả hai đều mong muốn có dịp được cùng nhau trình diễn nhảy đương đại và vòng solo đêm Chung kết 1 chính là thời điểm thích hợp để biến mong ước thành hiện thực. Hùng Huỳnh rất xúc động chia sẻ: “Nhờ anh Phúc, em lại có cơ hội khi được trình diễn, thấy ánh đèn sân khấu Anh trai say hi một lần nữa”.

Isaac - người anh cả được tất cả các Anh trai yêu quý và tin tưởng, khi được khán giả trường quay hỏi vì sao “ốm quá”, Isaac khẳng định sau chương trình sẽ tăng cân trở lại và bộc bạch hết nỗi lòng: “Lúc nhận lời mời tham gia chương trình, Isaac đã nghĩ rằng Anh trai say hi không phải là chương trình dành cho mình nên Isaac đã phân vân rất nhiều. Bởi vì Isaac từng tham gia nhóm nhạc và biết nhóm khó thế nào, bản thân mình lại là người hay nghĩ quá lên (over thinking). Khi tham gia, mọi người thấy Isaac ốm, ốm là bởi vì Isaac yêu Anh trai "say hi" quá nhiều. Khi đã thương yêu chương trình, mình muốn cống hiến hết mình cho chương trình. Cho dù có sụt thêm 5kg nữa Isaac cũng thấy xứng đáng”.

Tiết lộ về tiết mục solo của mình, Isaac khoe rằng anh đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ đàn em RHYDER và sự động viên của các anh em chung đội là Atus và HURRYKNG. Đến với chương trình với tâm thế là “chơi” với âm nhạc, Isaac không muốn kêu gọi khán giả bình chọn, tuy nhiên, Anh Tú Atus đã dẫn đầu dàn Anh trai tỏ thái độ “không nghe lời”, quyết tâm sẽ “vote” hết sức hết mình cho người anh cả đầy nhiệt huyết và luôn lo nghĩ cho các em. Luôn nghiêm túc, chỉn chu trong nghề, Isaac xứng đáng là một đàn anh mẫu mực truyền năng lượng cho các đàn em, xứng đáng nhận được sự yêu thương và ủng hộ của các anh em trong gia đình Anh trai "say hi" cùng khán giả.

