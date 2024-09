Iran từ chối đề nghị tấn công Israel của Hezbollah

Trong những ngày gần đây, Hezbollah đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống Israel khi giao tranh giữa nhóm vũ trang ở Lebanon này và quân đội Israel leo thang mạnh, song cho tới giờ Iran vẫn kiềm chế. Tổng thống Iran trả lời phỏng vấn. Ảnh: Zuma Press Hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin Axios của Mỹ như vậy. Họ cho biết thêm, Iran đã khước từ đề nghị của Hezbollah với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo 3 quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel thì khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với các phóng viên hôm 23/9, Tổng thống Iran Pezeshkian cho hay, Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào cái bẫy này. Trước đó, một quan chức cấp cao Israel tuyên bố, nội các an ninh đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel (IDF) là tránh các động thái có thể tạo cho Iran lý do hoặc cái cớ để tham chiến. Hiện, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và người phát ngôn của Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận. Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội trong hai tuần qua. Đây là cuộc xung đột lớn nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006 ở Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel vào hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon đã giết chết hơn 500 người, trong đó nhiều người là thường dân, và khiến hàng nghìn người bị thương. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi nam Lebanon. Thứ Ba (24/9), IDF đã mở một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon, giết chết người đứng đầu lực lượng tên lửa và rocket của Hezbollah là Ibrahim Qabisi. Hơn một triệu người ở Israel, từ khu vực Haifa đến biên giới với Lebanon, đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng đi để chống lại Israel. Hầu hết đã bị chặn lại nhưng vẫn có một số người bị thương.