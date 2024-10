Iran phóng 180 tên lửa đạn đạo về phía Israel, Mỹ giúp Tel Aviv phòng thủ

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Iran đã phóng tới 180 quả tên lửa đạn đạo về phía nước này đêm 1/10. Theo nhà chức trách Israel, hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động hiệu quả khi bắn chặn được lượng lớn tên lửa thù địch. Báo Times of Israel trích dẫn thông cáo của IDF xác nhận, quân đội Mỹ ở Trung Đông cũng tham gia bảo vệ Israel bằng cách phát hiện mối đe dọa từ Iran và giúp bắn hạ một số tên lửa. IDF thống kê đã có những ảnh hưởng "riêng lẻ" ở miền trung Israel và một số tác động khác ở miền nam đất nước. Tuy nhiên, Không quân Israel (IAF) không phải hứng chịu tổn hại nào trong đợt tập kích này của Iran. Các máy bay, hệ thống phòng không và kiểm soát không lưu của IAF đang hoạt động bình thường. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời các nhân viên y tế thống kê chỉ có 2 người ở Tel Aviv bị thương nhẹ do các mảnh đạn rơi trúng trong lúc Iran dội “mưa tên lửa” về phía nước này. Một số người khác được điều trị do bị thương nhẹ vì ngã khi chạy đến nơi trú ẩn và hoảng sợ quá mức. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF khẳng định trước báo giới rằng, IAF sẽ "tiếp tục hành động hết công suất và đêm nay cũng sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Trung Đông như đã làm trong năm qua". Ông Hagari nói thêm, nhà chức trách Israel vẫn đang điều tra hậu quả của sự cố và “không muốn cung cấp cho đối phương tất cả thông tin”. "Iran đã thực hiện một hành động nghiêm trọng vào đêm nay và đang đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang. Chúng tôi sẽ đáp trả ở địa điểm và thời điểm chúng tôi lựa chọn, theo sự chỉ đạo của các nhà lãnh đạo chính trị. Sự kiện đêm nay chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả (với Tehran)”, phát ngôn viên IDF quả quyết. Hệ thống phòng không Israel bắn chặn tên lửa phóng tới từ Iran đêm 1/10. Ảnh: Flash 90 Hãng thông tấn ISNA đưa tin, sau vụ tập kích gây chấn động, Iran đã cho đình chỉ các chuyến bay tại sân bay quốc tế Tehran. Truyền hình nhà nước Iran dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, họ đã phóng hàng chục tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Israel nhằm trả đũa các vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những chiến binh “tử vì đạo”. IRGC cũng đe dọa sẽ có các phản ứng “dữ dội hơn” nếu phía Israel đáp trả vụ tấn công tên lửa vừa qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa ra tuyên bố lên án “việc mở rộng cuộc xung đột ở Trung Đông”, nhưng không đề cập cụ thể đến tên quốc gia nào. “Điều này phải chấm dứt. Chúng ta cần một lệnh ngừng bắn hoàn toàn”, ông Guterres nhấn mạnh.