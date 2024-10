iPhone SE 4 có thêm phiên bản Plus?

Chiếc iPhone SE 4 Plus có thể được lấy cảm hứng từ mẫu iPhone 14 Plus. Phiên bản iPhone SE 4, tiếp nối iPhone SE 3 (2022) dự kiến sẽ được ra mắt vào năm sau, với hàng loạt thay đổi quan trọng cho hiệu năng và trải nghiệm người dùng, trong khi vẫn có mức giá dễ tiếp cận hơn các dòng iPhone cao cấp. Dự kiến iPhone SE 4 sẽ có thiết kế của iPhone 14 thường, loại bỏ viền màn hình dày, nút Home, có thêm màn OLED. Đó là chưa kể nó có thể sở hữu camera chính của iPhone 15 và con chip mới nhất trên iPhone 16. Nhưng có một tin còn bất ngờ và có thể gây thích thú hơn cho fan của dòng iPhone giá rẻ này, đó là theo Mactakara, Apple sẽ ra mắt thêm phiên bản màn hình lớn, pin "khủng" của iPhone SE 4, tương tự dòng Plus trên iPhone thường. Trang web này khẳng định họ đã có các bản mô hình in 3D 2 chiếc iPhone SE 4 với kích cỡ khác nhau từ "nguồn Alibaba". Một bản dường như dựa trên iPhone 14 6,1 inch như hầu hết các thông tin rò rỉ cho thấy, còn phiên bản thứ hai có vẻ được lấy cảm hứng từ iPhone 14 Plus. Bản in 3D mô hình iPhone SE 4. Kích thước thực tế của chiếc điện thoại lớn là 6,7 inch. Các nguồn tin của Mactakara cho biết một điều còn bất ngờ hơn đó là phiên bản màn hình lớn được phát triển trước, còn phiên bản nhỏ được thêm vào sau này. Tuy nhiên, tin đồn này vẫn có một số kẽ hở, chẳng hạn như việc iPhone dòng Plus vốn có doanh số không tốt, hay đây là lần đầu tiên một tin tức dạng này xuất hiện. Một điều có thể khẳng định là iPhone SE 4 sẽ có kiểu dáng bên ngoài giống hệt iPhone 14 bản thường, nên sẽ dùng được các phụ kiện của dòng điện thoại này. Nếu tin đồn này là thật, có thể một bộ phận người dùng iPhone sẽ tỏ ra thích thú, khi bản iPhone SE thường vốn nổi tiếng với việc thời lượng pin không tốt, và một bản Plus với viên pin lớn hẳn sẽ giải quyết được vấn đề đã tồn tại dai dẳng này. Ngoài ra, nó cũng trở thành một lựa chọn khả thi cho những người thích điện thoại màn hình lớn. Thạch Anh