iPhone bốc cháy vì thay pin lô

"iPhone bị cháy, nổ thường do lỗi từ pin. Nếu viên pin trong máy gặp các tác động vật lý như rơi rớt, biến dạng hoặc pin chất lượng không tốt, không rõ nguồn gốc sẽ dễ dẫn đến tình trạng trên", ông Nguyễn Văn Thịnh, đại diện trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple (ASP) Điện Thoại Vui, chia sẻ.

Ông Thịnh cũng khuyến cáo khách hàng nên mua hàng chính hãng, sử dụng các dịch vụ bảo hành sửa chữa chính hãng để được đảm bảo quyền lợi

Chiếc iPhone XS của anh Đào Hùng bị cháy sau 3 tháng sử dụng cùng thông tin sản phẩm do cửa hàng cung cấp khi mua máy. Ảnh: NVCC.



Ngoài ra, đại diện một ASP giấu tên cũng cho biết với các thiết bị có dấu hiệu cháy, nổ dù còn hay hết thời hạn bảo hành khách hàng đều phải liên hệ với ASP hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài Apple để ghi nhận sự cố.

Tiếp đến, hãng sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố. Khách hàng sẽ phải cung cấp bằng chứng về vấn đề thiết bị tự xảy ra sự cố mất an toàn mà không có sự can thiệp trái phép do bên thứ ba hoặc sử dụng các phụ kiện không chính hãng.

ASP sẽ thu thập các thông tin trên, báo cáo lại với Apple và chờ hãng đưa ra hướng xử lý cuối cùng.