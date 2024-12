iPhone 17: Thay đổi kích thước, khai tử dòng Plus

Apple thay đổi kích thước toàn bộ dòng iPhone 17 với điểm nhấn là iPhone Air thay thế cho bản Plus, cùng nhiều cải tiến về công nghệ màn hình. Apple được cho là sẽ có những thay đổi đáng chú ý về kích thước màn hình trong dòng iPhone 17 ra mắt năm 2025. Theo nhiều nguồn tin, công ty sẽ giới thiệu một loạt thay đổi quan trọng trong “lineup” sản phẩm của mình.

Đối với model tiêu chuẩn, iPhone 17 sẽ có màn hình lớn hơn với kích thước 6.3 inch, tăng từ 6.1 inch của thế hệ trước. Đáng chú ý, Apple có thể sẽ khai tử phiên bản Plus do doanh số không như kỳ vọng. Thay vào đó, họ dự kiến ra mắt iPhone 17 Air - một phiên bản mỏng nhẹ hơn với màn hình khoảng 6.5-6.6 inch, nằm giữa kích thước của Pro và Pro Max.

Về phiên bản cao cấp, iPhone 17 Pro và Pro Max dự kiến giữ nguyên kích thước lần lượt là 6.3 inch và 6.9 inch. Tuy nhiên, theo The Information, cả hai model này sẽ có những thay đổi lớn về thiết kế, bao gồm việc chuyển sang sử dụng khung nhôm thay vì titan, mặt lưng kết hợp giữa nhôm và kính, cùng cụm camera được thiết kế lại theo hình chữ nhật.

Về công nghệ màn hình, tất cả các model iPhone 17 sẽ được trang bị ProMotion với tần số quét 120Hz, cho phép màn hình luôn bật và hiển thị thông tin ngay cả khi khóa máy. Apple cũng dự kiến trang bị công nghệ màn hình Low-Dielectric TEE mới, giúp tiết kiệm pin hơn, cùng lớp kính cường lực chống xước và chống phản xạ tốt hơn Ceramic Shield hiện tại.

Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max có thể sẽ được trang bị Dynamic Island nhỏ gọn hơn nhờ công nghệ metalens mới cho hệ thống Face ID. Đây sẽ là lần đầu tiên Apple thay đổi thiết kế của tính năng này kể từ khi ra mắt trên iPhone 14 Pro năm 2022.

Với những thay đổi này, Apple không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn định hình lại chiến lược sản phẩm của mình trong phân khúc smartphone cao cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dùng.