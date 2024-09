iPhone 16 xách tay bị làm giá

Theo kế hoạch, ngày 20-9, Apple chính thức mở bán iPhone 16 series ở Mỹ và một số thị trường khác. Trong khi ở Việt Nam, đến ngày 27-9, các hệ thống bán lẻ mới bắt đầu giao hàng đợt 1. Và cũng như những năm trước, các cửa hàng điện thoại đã tận dụng thời gian "chờ" này để rao bán iPhone 16 hàng xách tay nhằm ăn chênh lệch. Theo ghi nhận, ngay từ khi Apple giới thiệu iPhone 16 vào ngày 9-9 vừa qua, nhiều cửa hàng ở TP HCM cũng như các tỉnh thành khác đã nhận đặt mua iPhone 16 xách tay, giao hàng ngay trong ngày 20-9 hoặc 1 ngày sau đó, tức 21-9. Rút kinh nghiệm năm ngoái, do phải bán lỗ nên một số cửa hàng và đầu nậu xách tay đề nghị khách chuyển đủ 100% tiền nếu muốn lấy hàng trong ngày 20-9; có nơi chỉ nhận cọc 50%. Còn trường hợp đặt cọc 5 triệu đồng, khách chỉ được nhận máy vào ngày 21-9 và những ngày sau đó. Về mức giá, nếu khách hàng chấp nhận lấy máy sớm nhất lúc 17 giờ ngày 20-9 khách phải trả 48 triệu đồng cho iPhone 16 Pro Max 256GB là, 58 triệu đồng cho bản 512GB và 68 triệu đồng bản cao nhất, du lượng 1TB lên và màu mới là titan sa mạc. iPhone 16 bản thường Trường hợp khách đặt cọc sẽ được giao theo 2 đợt, đợt đầu giao hàng từ ngày 21-9 đến 10-10 với mức giá 45 triệu đồng cho iPhone 16 Pro Max 256GB, 53 triệu đồng cho bản 512GB, còn bản 1TB có giá 59 triệu đồng. Còn đợt 2 từ ngày 20-10 đến 5-11 có mức giá lần lượt là 36 triệu đồng, 45 triệu đồng và 55 triệu đồng. Với mức giá trên cao hơn giá công bố của "nhà táo khuyết" khoảng 10 – 12 triệu đồng, tuỳ bản. Được biết, các mức giá trên được dành cho nguồn hàng lấy từ các thị trường Tier 1 gần Việt Nam như Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan... Một số trang mạng cũng mở dịch vụ mua iPhone 16 series từ Mỹ với mức giá hơn 37 triệu đồng đối với bản Pro Max 512GB, chưa bao gồm phí ship từ Mỹ về Việt Nam. Ngoài ra, người mua còn phải thanh toán thêm 5% trên giá trị máy cho bên mua hộ. Thời gian vận chuyển dao động từ 12 -18 ngày từ kho ở Mỹ. Cũng theo ghi nhận, phần lớn khách hàng đặt mua iPhone 16 xách tay ngày 20-9 và những ngày sau đó đều chọn iPhone 16 Pro Max màu mới, bản dung lượng 256GB và 512GB, trong đó bản 256GB được mua nhiều nhất. iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc được nhiều người lựa chọn trong năm nay. Theo giới kinh doanh, iPhone xách tay các model đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đều được mua từ Singapore (mã ZP) do có chuyến bay sớm. Máy từ Thái Lan có giá rẻ hơn sẽ giúp hàng xách tay xuống giá nhanh vào đêm 20-9. "Năm nay, một số người Việt sẽ chuyển hướng mua iPhone tại thị trường Đài Loan bởi cửa hàng ở đây vắng và dễ mua hơn, cũng như có chuyến bay về trong ngày" - một cửa hàng chuyên bán iPhone xách tay ở TP HCM thông tin. Vài năm gần đây, iPhone chính hãng ở Việt Nam thường mở bán rất sớm, chỉ sau từ 7-10 ngày so với các thị trường chính. Do vậy, iPhone xách tay thường chỉ sôi động một vài ngày đầu. Sau đó nguội dần, nhường chỗ cho các hệ thống bán hàng chính hãng với nhiều ưu đãi.