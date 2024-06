iPhone 16 và 5 nâng cấp đáng mong đợi vào mùa thu

Với cách bố trí ống kính này, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ sở hữu tính năng quay video không gian để hỗ trợ kính thực tế ảo Apple Vision Pro.

Điều được mong đợi ở iPhone 16 tiêu chuẩn là sự thay đổi ở bố cục cụm camera. Các tin tức rò rỉ đều cho rằng iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có cụm camera sau bố trí theo chiều dọc, thay vì theo đường chéo mô-đun của iPhone 15.

Ngoài ra, đã có các báo cáo cho rằng iPhone 16 Pro sẽ có nút Capture (nút chụp). Mặc dù chưa rõ nút chụp có được trang bị cho iPhone 16 tiêu chuẩn hay không, nhưng không ngoại trừ điều đó xảy ra.

Pin

Thời lượng pin là một tính năng thường không được đánh giá cao về độ "hào nhoáng" nhưng nó lại rất quan trọng. Apple đã nỗ lực tăng thời lượng pin theo thời gian, bằng cách tăng dung lượng pin hoặc tối ưu phần mềm để tiết kiệm năng lượng.

Theo các thông tin rò rỉ, khả năng Apple sẽ cải thiện dung lượng pin cho hầu hết các mẫu iPhone 16, bao gồm cả phiên bản Pro và phiên bản tiêu chuẩn.

Dung lượng pin iPhone 16 được dự kiến sẽ tăng. Ảnh: Appleinsider

Đối với iPhone 16, nó được cho là có dung lượng pin 3.561mAh, tăng từ mức 3.367 của iPhone 15.

Tuy nhiên, iPhone 16 Plus được đồn đoán sẽ có dung lượng pin giảm. Dự kiến, 16 Plus sẽ có pin 4.006mAh, thấp hơn phiên bản tiền nhiệm iPhone 15 Plus (4.407mAh). Tuy nhiên, tại thời điểm này, vẫn chưa thể xác định tin đồn đó chính xác đến mức nào.

Apple được cho là đang xem xét sử dụng hệ thống tản nhiệt graphene và công nghệ cực cathode hiệu suất cao cho iPhone mới. Ngoài ra, cũng có tin đồn Táo khuyết sẽ tăng công suất cho pin, với việc các cell pin sẽ chứa nhiều điện tích hơn, giúp kéo dài thời lượng pin cho iPhone mới.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Các tính năng AI mới - Apple Intelligence vừa được Apple giới thiệu tại WWDC 2024 được cho sẽ là tâm điểm của sự chú ý đối với không chỉ các mẫu iPhone 16 Pro mà cả các iPhone 16 tiêu chuẩn.

Xem video concept iPhone 16 với cụm camera sau xếp theo chiều dọc (Video: EvolutionofTech ET):