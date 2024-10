iPhone 16 tụt pin nhanh vì iOS 18

Nhiều người dùng iPhone 16 than phiền rằng pin của máy bị tụt một cách đáng kể khi sử dụng phiên bản iOS 18 mà chưa rõ nguyên nhân. Gần đây, cộng đồng người dùng iPhone 16 và iPhone 16 Pro đang xôn xao về một vấn đề đáng lo ngại: tình trạng hao pin bất thường và khó giải thích. Những phản ánh này xuất hiện rộng rãi trên các diễn đàn như Reddit, Apple Support Communities và MacRumors. Đáng chú ý, không chỉ iPhone 16 mà cả những dòng iPhone đời cũ chạy iOS 18 cũng có thể đang gặp phải vấn đề tương tự. Trên MacRumors, một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề pin trên iOS 18 đã bắt đầu từ khi hệ điều hành này còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, làn sóng phàn nàn mới bùng nổ sau khi iOS 18 chính thức ra mắt cùng với dòng iPhone 16. Nhiều người dùng iPhone 16 cho biết họ chứng kiến pin của thiết bị giảm đáng kể, ngay cả khi không sử dụng. T1aaj, một độc giả của MacRumors, chia sẻ: "Chiếc iPhone 16 Pro của tôi hao pin kinh khủng. Pin giảm từ 100% xuống gần 60% chỉ trong nửa ngày mà tôi hầu như không sử dụng gì nhiều. Rõ ràng vấn đề này cần được khắc phục ngay. Giờ nghĩ lại, tôi đáng lẽ nên giữ lại chiếc 15 Pro!" JulianL, một người dùng khác, bày tỏ sự thất vọng: "Tôi vừa nâng cấp từ iPhone 15 Pro Max lên iPhone 16 Pro Max với iOS 18, với tình trạng pin còn 99% khi bán đi. Apple quảng cáo rằng iPhone 16 có pin tốt hơn, nên tôi rất háo hức muốn xem thời gian sử dụng sẽ kéo dài hơn bao nhiêu. Nhưng thật bất ngờ, tôi chỉ đạt được 50-60% thời gian sử dụng giữa các lần sạc so với chiếc iPhone cũ một năm tuổi. Tôi đã thử mọi cách: tắt làm mới ứng dụng nền, giới hạn tần số quét màn hình ở 60Hz, và chỉ dùng 4G, nưng vẫn không cải thiện được tình hình." Đáng chú ý, nhiều trường hợp cho thấy pin hao hụt nhiều nhất khi iPhone ở chế độ chờ, gợi ý rằng có thể có một hoạt động nền nào đó đang gây ra vấn đề. Huanbrother chia sẻ trải nghiệm của mình: "iPhone 16 Pro của tôi có thời lượng pin ở chế độ chờ rất tệ khi để ngủ. Biểu đồ cho thấy nó chạy các hoạt động nền liên tục. Tôi đã thử tắt màn hình luôn bật và giới hạn tốc độ khung hình để tắt ProMotion. Kết quả là các hoạt động nền biến mất, nhưng pin vẫn hao hụt 11% trong 4 giờ 20 phút." Kirbysmartdawg cũng bày tỏ sự bối rối: "Rõ ràng có điều gì đó không ổn từ phiên bản iOS 18 của Apple. Pin tụt quá nhanh khi ở chế độ chờ. Sáng nay tôi rút sạc lúc 9 giờ, pin giữ ở mức 95% chỉ trong 20 phút trước khi bắt đầu tụt nhanh. Cứ mỗi 5 phút, tôi mất 1% pin, cho đến khi tôi bắt đầu sử dụng điện thoại. Giờ đây, tình hình có vẻ đã ổn định hơn, nhưng tôi thực sự bối rối với hiện tượng này." Vấn đề không chỉ giới hạn ở iPhone 16. Nhiều người dùng iPhone đời cũ chạy iOS 18 cũng gặp tình trạng tương tự. Ok-Interest-6561, một người dùng Reddit, chia sẻ: "Tôi vừa nâng cấp từ iPhone 12 lên iPhone 16 Pro mới, chủ yếu vì vấn đề pin và loa. Nhưng ngạc nhiên thay, dù iPhone 16 được quảng cáo có pin tốt hơn, nó vẫn tụt khoảng 10-15% qua đêm mà không làm gì cả." Một thử nghiệm thú vị trên Reddit so sánh iPhone 16 Pro với iPhone 14 Pro cho thấy kết quả đáng chú ý. Sau 36 giờ sử dụng tương tự, iPhone 16 Pro còn 58% pin, trong khi iPhone 14 Pro vẫn giữ được 85%. Tuy nhiên, việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây hao pin không hề đơn giản. Thói quen sử dụng iPhone của mỗi người khác nhau, khiến việc so sánh trở nên khó khăn. Nhiều người đã thử đủ mọi cách: tắt ProMotion, vô hiệu hóa màn hình luôn bật, tắt làm mới ứng dụng nền, gỡ bỏ widget, tắt kết nối di động và thậm chí khôi phục cài đặt gốc. Một số người thấy cải thiện, nhưng nhiều người vẫn gặp vấn đề. Mặc dù iOS 18.0.1 và bản beta iOS 18.1 đã giải quyết được vấn đề cho một số người dùng, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Hiện tại, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định. Có vẻ như đây là một lỗi tiềm ẩn mà Apple sẽ cần khắc phục trong các bản cập nhật iOS 18 sắp tới. Tình hình này đang gây ra sự lo lắng trong cộng đồng người dùng iPhone. Nhiều người hy vọng Apple sẽ sớm đưa ra giải pháp để họ có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm từ những chiếc iPhone mới của mình.