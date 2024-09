iPhone 16 trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Việt

Apple ra mắt dòng iPhone 16 mới cùng với việc giao hàng chính hãng tại Việt Nam đã trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm từ đông đảo tín đồ công nghệ và người dùng mạng xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Ghi nhận từ nền tảng SocialTrend của YouNet Media, chỉ sau 12 tiếng (từ 0 giờ - 12 giờ sáng ngày 27/9) kể từ khi các đại lý bán lẻ chính hãng tổ chức sự kiện giao hàng iPhone 16 Series, lượng thảo luận về chủ đề iPhone 16 trên mạng xã hội đã tăng "chóng mặt." Cụ thể, chủ đề về iPhone 16 cán mốc 123,03 nghìn thảo luận, chiếm lĩnh vị trí top 1 bảng xếp hạng các chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Việc Apple ra mắt dòng iPhone mới hàng năm đã trở thành một sự kiện không thể thiếu, thu hút sự quan tâm từ đông đảo tín đồ công nghệ. Ngày 10/9, sự kiện ra mắt iPhone 16 - It’s Glowtime chính thức diễn ra, tạo ra hơn 566,23 ngàn thảo luận và 2,96 triệu tương tác chỉ sau 24 giờ đầu tiên - theo thống kê của công ty YouNet Media sử dụng nền tảng lắng nghe mạng xã hội SocialHeat. So với sự kiện ra mắt iPhone 15 Series vào năm 2023, con số này đã tăng gấp 2 lần, cho thấy sức hút mạnh mẽ của iPhone 16 Series đối với cư dân mạng Việt Nam. Càng đến gần thời gian mở bán chính thức, các cuộc bàn tán về iPhone 16 càng diễn ra sôi nổi. Hàng loạt video tư vấn chọn màu, chọn dòng, review các tính năng mới cùng bài viết thông báo đặt trước từ các đại lý bán lẻ đã được đăng tải. Đến rạng sáng ngày 27/9, khi các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple như TopZone, Shop Dunk, CellphoneS, Thế Giới Di Động,... tổ chức sự kiện giao hàng và mở bán giữa đêm, làn sóng thảo luận về iPhone 16 Series đã tăng mạnh với 123,3 nghìn thảo luận, 579,5 nghìn tương tác, đạt Top 1 chủ đề được quan tâm nhất mạng xã hội chỉ sau hơn 12 giờ. Trong đó, TikTok hiện đang là nền tảng tạo ra lượng thảo luận lớn nhất, chiếm hơn 73,8% thị phần thảo luận. Điều này không quá bất ngờ khi TikTok là nền tảng tập trung đông đảo các tín đồ, TikToker công nghệ như: Duy Luân Dễ Thương, Ngô Đức Duy, Đặng Nam Hải Triều,... Đa phần thảo luận của người dùng tập trung ở các video "đập hộp," đánh giá, so sánh iPhone 16 với các dòng điện thoại khác. Theo dữ liệu từ nền tảng SocialTrend của YouNet Media, "iPhone 16 Pro Max," "Titan sa mạc," "Apple Intelligence," "nút chụp," "màn hình,"... là những từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong thảo luận của người dùng mạng xã hội về iPhone 16 Series. Bên dưới các video đánh giá, nhiều người dùng đã bày tỏ quan điểm: “Cứ 16 pro max mà mua," “Màu giống màu Gold của thời iPhone 11 Promax," “Cải tiến đc nút chụp hình," “Nút kia khỏi dùng ốp,"... Có thể thấy, việc Apple cho ra mắt iPhone 16 Pro Max màu Titan sa mạc, hệ thống trí tuệ nhân tạo - Apple Intelligence, bổ sung nút điều khiển camera, tăng kích thước màn hình là những điểm chính thu hút sự tò mò và quan tâm tranh luận của cộng đồng mạng. Dù vẫn còn những tranh cãi về việc thiếu sự đột phá so với iPhone 15 Series, nhưng sự kiện mở bán lần này đã cho thấy sức hút không thể phủ nhận của iPhone 16 Series. Tuy nhiên, liệu sức nóng này có mang lại doanh thu vượt trội cho iPhone 16 hay không và người dùng có hài lòng với trải nghiệm các cải tiến mới hay không, điều đó cần thời gian để có câu trả lời./.