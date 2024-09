iPhone 16 Pro Max xách tay về Việt Nam, giá 79 triệu đồng

Chiều 20/9, chiếc iPhone 16 Pro Max đầu tiên đã được đưa về thị trường Việt Nam thông qua con đường xách tay. Ngoại hình tổng thể của iPhone 16 Pro Max không có nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Phần khung viền được làm từ chất liệu titan với thiết kế phay xước. Mặt lưng của máy vẫn được hoàn thiện từ kính nhám, giúp hạn chế bụi và dấu vân tay trong quá trình sử dụng. iPhone 16 Pro Max là chiếc iPhone có kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Với thiết kế bo cong ở bốn góc, máy vẫn mang lại cảm giác cầm nắm tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, kích thước lớn của máy khiến việc thao tác bằng một tay trở nên rất khó khăn. Cạnh trái được bố trí cụm phím tăng giảm âm lượng và phím Action. Trên thế hệ iPhone 16, phím Action không có thêm bất cứ tính năng nào mới so với sản phẩm tiền nhiệm. Cạnh phải chứa phím nguồn và phím Camera Control. Phím bấm mới trên iPhone 16 Pro Max cho phép người dùng truy cập nhanh vào hệ thống camera để quay video, chụp ảnh hoặc thay đổi các thiết lập bên trong camera. iPhone 16 Pro Max vẫn được trang bị hệ thống 3 camera, bao gồm ống kính chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 48MP và ống kính telephoto 12MP hỗ trợ zoom quang học 5x. Trên iPhone 16 Pro Max, Apple đã bổ sung một tính năng mới, cho phép người dùng quay video 4K Dolby Vision tốc độ 120fps ở chế độ video hoặc slo-mo. Người dùng cũng có thể điều chỉnh tốc độ phát lại để phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max còn tích hợp tính năng chỉ thu giọng nói của những người trong khung hình camera, ngay cả khi người ở ngoài khung hình đang nói chuyện trong lúc quay phim. Cạnh dưới bao gồm loa ngoài, micro thoại và cổng sạc USB-C. Cổng kết nối USB-C trên iPhone 16 Pro Max cũng hỗ trợ chuẩn kết nối USB 3, cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ lên đến 10Gb/s. Màn hình của iPhone 16 Pro Max có kích thước 6,9 inch, sử dụng tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED, hỗ trợ công nghệ ProMotion với tần số quét 120Hz. Máy được trang bị bộ xử lý A18 Pro cùng dung lượng RAM 8GB. Máy được cài đặt sẵn trên nền tảng hệ điều hành iOS 18 khi bán ra. Thời gian tới, sau khi cập nhật lên iOS 18.1, thiết bị mới được bổ sung bộ công cụ Apple Intelligence. Trong thông báo mới nhất, Apple cho biết công ty đang lên kế hoạch bổ sung hàng loạt ngôn ngữ trên công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, trong đó có tiếng Việt vào năm 2025. Anh Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store, cho biết chiếc iPhone 16 Pro Max đầu tiên về Việt Nam có mức giá 79 triệu đồng. Mức giá này sẽ liên tục thay đổi tùy theo nhu cầu và nguồn cung trên thị trường.





