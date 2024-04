iPhone 16 Plus lộ chi tiết mới: Người dùng Apple lâu năm sẽ thất vọng?

iPhone 16 dự kiến sẽ có viên pin nhỏ hơn người tiền nhiệm (Ảnh: Mashable)

Leaker Baby Baby Sauce trên Weibo tuyên bố đã lấy được thông tin chi tiết về pin của dòng iPhone 16. Nguồn được trích dẫn cho biết rằng iPhone 16 thường sẽ có pin 3.561mAh, tăng so với 3.349mAh trên mẫu iPhone 15. Ngược lại, iPhone 16 Plus được cho là có dung lượng 4.006mAh, giảm đi so với vị 4.383mAh trên model năm ngoái.

Một tin đồn khác cho thấy mẫu Plus sẽ có 7 màu thay vì 5 màu hiện tại: xanh dương, hồng, vàng, xanh lá cây, đen, trắng và tím.