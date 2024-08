iPhone 16 lộ diện trong video thực tế trước ngày ra mắt

Về camera: Các tin tức rò rỉ cho biết, ống kính tetaprism sẽ được trang bị cho cả 2 mẫu iPhone 16 Pro (trước đây chỉ có trên iPhone 15 Pro Max), nhưng khả năng trang bị cho các iPhone 16 tiêu chuẩn là rất thấp.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều sẽ có camera góc siêu rộng - Ultra Wide 48MP được nâng cấp mới trong năm nay. Điều này sẽ đánh dấu sự cải tiến đáng kể so với camera Ultra Wide 12MP hiện tại trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Còn iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có cụm camera sau bố trí theo chiều dọc, thay vì theo đường chéo mô-đun như của iPhone 15.

Về khả năng nâng cấp pin cho iPhone mới: Những tiết lộ ban đầu cho rằng, cả hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng, mang lại dung lượng cao hơn và tuổi thọ dài hơn.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, việc chuyển sang vỏ thép không gỉ cho pin iPhone sẽ giúp tăng mật độ năng lượng của pin từ 5 đến 10%, trong khi vẫn đảm bảo an toàn và đáp ứng các quy định mới của EU.

Theo các tin đồn, Apple có thể giảm dung lượng pin của dòng iPhone 16 Plus, khi chỉ còn 4.006mAh so với 4.383mAh của iPhone 15 Plus.