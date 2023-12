iPhone 15 series “cứu” thị trường di động cuối năm

Theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại FPT Shop, Quý 4/2023, doanh thu smartphone bán ra từ FPT Shop tăng mạnh với mức 40% so với trung bình Quý 3, tuy nhiên, có được kết quả này là nhờ đóng góp lớn của việc iPhone 15 series mới mở bán sớm tại Việt Nam từ tháng 10. Theo ông, doanh thu ngành hàng điện thoại di động trong quý vừa qua đến từ iPhone 15 series là chủ yếu, còn các dòng smartphone của các hãng điện thoại khác thì gần như đi ngang và giảm nhẹ, vì các dòng sản phẩm mới chủ lực đều ra mắt trong Quý 3 trước đó như Galaxy Z Fold5/Flip5 từ Samsung hay OPPO Reno10.

Cùng quan điểm, theo ông Nguyễn Lạc Huy, phụ trách truyền thông của CellphoneS, thị trường bán lẻ công nghệ trong quý vừa qua có sự tăng trưởng tốt hơn với việc mở bán iPhone 15 series cùng một số mẫu smartphone cao cấp như Find N3 series, Xiaomi 13C… Bên cạnh đó, một số đợt giảm giá lớn như 11/11 và đặc biệt Black Friday cũng giúp tăng doanh số. Hai tháng 10 và 11 vừa qua, hệ thống CellphoneS đã tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022 và so với 11 tháng cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng năm 2023 tăng 5%.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng phòng kinh doanh hệ thống Minh Tuấn Mobile cũng chia sẻ, hệ thống vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh số trong Quý 4, cao hơn khoảng 50% so với Quý 3/2023. Các dòng sản phẩm cao cấp, đặc biệt là iPhone mới mỗi năm ra mắt đều tạo được sức hút lớn, góp phần lớn vào doanh số của các nhà bán lẻ, điển hình là dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vừa qua. Dù vậy, đại diện hệ thống này thừa nhận, dù doanh số Quý 4 có tăng, nhưng con số này vẫn chưa đạt được mức như cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do sức mua toàn năm nay đã sụt giảm nhiều do tình hình chung về kinh tế, người dùng dè dặt hơn trong chi tiêu.