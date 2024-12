iPhone 15 Pro Max tạo nên 'bom tấn' zombie 2000 tỷ như thế nào?

28 Years Later - bộ phim zombie với mức đầu tư gần 2000 tỷ đồng được quay hoàn toàn bằng iPhone 15 Pro Max. Một cuộc cách mạng về công nghệ trong điện ảnh đang diễn ra khi iPhone 15 Pro Max chính thức được sử dụng để quay phim. Đạo diễn Danny Boyle quyết định quay phim zombie 28 Years Later hoàn toàn bằng sản phẩm đến từ Apple. Quyết định này trở thành một tuyên ngôn về sự phát triển phi thường của công nghệ smartphone trong ngành "nghệ thuật thứ Bảy". 28 Years Later sử dụng iPhone 15 Pro Max để quay phim. Với ngân sách ấn tượng 75 triệu USD (gần 2000 tỷ đồng), 28 Years Later là dự án phim ảnh đắt đỏ nhất từng được quay bằng những chiếc điện thoại thông minh. Theo tiết lộ từ Variety, Anthony Dod Mantle, quay phim từng giành giải Oscar, đã biến những chiếc iPhone 15 Pro Max thành công cụ đầy sáng tạo, bằng cách áp dụng các vỏ bảo vệ chuyên nghiệp và bộ chuyển đổi ống kính. Thiết bị hỗ trợ iPhone 15 Pro Max trong một cảnh quay 28 Years Later. Trên iPhone 15 Pro Max, các tính năng như quay video ProRes 4K và chế độ log color profile cho phép các nhà làm phim có được những khả năng chỉnh sửa và xử lý hình ảnh vô cùng linh hoạt. Thậm chí, đoàn làm phim còn mở rộng sự sáng tạo bằng cách gắn camera lên động vật nông trại để quay những cảnh quay độc đáo. "Full giáp" iPhone 15 Pro Max trên phim trường 28 Years Later. Sự hỗ trợ của Apple từ giai đoạn đầu tiên cho thấy hãng tin tưởng vào tiềm năng của smartphone trong ngành điện ảnh. 28 Years Later hứa hẹn không chỉ là một bộ phim zombie hấp dẫn mà còn là dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh. Trước đó, The Weeknd đã sử dụng iPhone 16 Pro để quay MV mới Dancing in the Flames của mình, minh chứng cho khả năng sáng tạo vô hạn của công nghệ số trong lĩnh vực giải trí.