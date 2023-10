iPhone 15 Pro Max phiên bản màu xanh và đen còn hàng, Thế Giới Di Động rẻ nhất

Riêng tại Di Động Việt hiện đang có hàng cả 4 phiên bản màu đen, xanh, trắng và titan tự nhiên, ngoại trừ phiên bản màu xanh dung lượng 256GB đang có giá khá mềm là 34.490.000 đồng, mức giá các phiên bản khác đều có sự chênh lệch lớn.

Chẳng hạn, nếu khách hàng chọn phiên bản màu đen 256GB sẽ phải trả 36.990.000 đồng, riêng màu trắng và titan tự nhiên mức giá lên tới 39.990.000 đồng.

Lý do phiên bản iPhone 15 Pro Max màu xanh còn nhiều, đại diện một chuỗi cửa hàng AAR cho biết, do lượng hàng khi nhập về màu xanh chiếm rất nhiều, 10 chiếc iPhone 15 Pro Max màu xanh mới có 1 chiếc iPhone màu titan tự nhiên, nên các cửa hàng vẫn còn để bán cho khách. Hiện nhu cầu về phiên bản titan tự nhiên vẫn rất cao, do năm nay là màu “hot” được khách hàng lựa chọn nhiều.